İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden keman eşliğinde çevre temizliği

İzmir’in Aliağa ilçesinde öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla KYME Antik Kenti bölgesinde keman eşliğinde çevre temizliği yaptı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla KYME Antik Kenti bölgesinde keman eşliğinde çevre temizliği yaptı.


Aliağa ilçesindeki özel bir kolejde okuyan öğrenciler, "Temiz Deniz, Temiz Kent" sloganıyla başlattıkları temizlik kampanyası kapsamında KYME Antik Kent bölgesindeki sahile geldi. İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Sedrettin Öğünç, öğrencilere eşlik ederken, arkeolog Öğünç tarafından miniklere bazı bilgiler aktarıldı. Aliağa Belediyesi tarafından temin edilen eldivenleri giyen öğrenciler, sahil şeridinden çalınan keman eşliğinde çöp topladı. Müzik Öğretmeni Yücel Gezer'in çaldığı kemanla temizliğe dalan öğrenciler, sahil şeridinden 200 kiloya yakın çöp topladı. Sigara izmaritleri, naylon poşetler, şişeler ve lastik tekerlekler Aliağa Belediyesi ekiplerince kamyona yüklenerek atık toplama tesisine götürüldü. Temizlikten sonra ise KYME sahili pırıl pırıl bir görüntüye kavuşturuldu.


Çevre temizliğine duyarlılık oluşturmak, doğasına ve çevresine sahip çıkan bireyler yetiştirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade eden Öğretmen Işık Tunca, "Bugün öğretmen arkadaşlarımızla öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak ve tarihi sevdirebilme adıyla KYME'dayız. Sürdürebilir cevre bilincini aşılaması bu aşama da çok önemlidir; çünkü kirletmeden yasabilmeyi ve doğayı sevebilmeyi öğretmek istiyoruz" dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.