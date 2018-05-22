Öğrencilerden ’Uyanan Türkiye’m-15 Temmuz Destan’ kitabı

Aliağa Kaymakamlığının koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlünce hazırlanan "Uyanan Türkiye’m - 15 Temmuz Destanı" adlı kitabın tanıtımı Kaymakamlık makamında gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz’ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, okul müdürleri, şiirleri, resimleri ve kompozisyonları ile kitaba katkı sağlayan öğrenciler katıldı.

Öğrencilerimiz çok yetenekli

Okullarda 15 Temmuz’la ilgili programlar düzenlendiği esnada çok yetenekli çocukları gözlemleme fırsatı bulduğunu belirten Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, "Çok yetenekli, duygu yoğunluğu içinde olan vatan millet sevgisi yüksek gençlerimizi görünce dedim ki; ’biz bir çalışma yapalım kitaba dönüştürelim, buna bakalım gençler ne diyecekler, ne yazacaklar, resim, şiir ve yazı kaleme alsınlar’ dedik. Birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Biz de içlerinden oluşturduğumuz bir komisyon marifetiyle seçtik. Kitap haline gelebilecek formata dönüştürdük ve geçtiğimiz hafta bunun da kitap olarak yayınladık. İçinde kapak resmi de dahil 17 resim, 48 yazı, 19 tane de şiir olan ve İlçe Milli Eğitim Müdürüm ile benim yazdığım yazı var. “ dedi.

"Niye 15 Temmuz?" diyeceksiniz

15 Temmuz’un Türk tarihinde yaşanan en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurgulayan Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, “Bu bir darbe girişimi olmakla birlikte, özü itibariyle Türkiye’yi işgale yönelik, Anadolu’yu işgale yönelik, Türkleri Anadolu’da devletsiz bırakmaya yönelik bir kumpastı, uluslararası bir projeydi. 40 yıl, 50 yıl sabırla olgunlaştırılmış bir projeydi. Ama Allaha şükür ki, o gece Allah bu milleti uyandırdı. Anadolu’yu uyandırdı. Ve bu hainlerin emellerini, işgal niyetlerini boşa çıkardı. O yüzden biz 15 Temmuzu her ortamda, her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz ki bu ihanet ülkemize milletimize yönelik bu işgal ve yok etme girişimi hep hatırlansın bundan sonra daha dikkatli, daha tedbirli, daha güçlü olmamız açısından da bizi tetiklesin bizleri diri tutsun. O yüzden kitabın ismini de “Uyanan Türkiye’m” koyduk. Çünkü geçmiş dönemlerde de Türkiye deki benzer hareketlerde millet uyumuştu. Bu sefer millet uyandı. Kendi iradesine, kendi bağımsızlığına, birliğine, bütünlüğüne, ülkesine, bayrağına ve kendi geleceğine sahip çıktı. O yüzden de arkadaşlarla birlikte kitabın ismini “Uyanan Türkiye’m” olmasının uygun olacağını düşündük” şeklinde konuştu.

Devamı gelecek

Editörlüğünü üstelenen Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, kitap çalışmasının ilk olduğunu ancak bundan sonraki süreçte başka çalışmaların da devam edeceğinin ifade etti. Yılmaz, “Bu kadar yetenekli, bu kadar hevesli, bu kadar becerikli gençlerimizi görünce, devamını getirmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarımızı kitaba dönüştürebilecek sponsorumuz da var. Bunun devamı gelecek, başka formatta başka isimde. Öğrencilerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.