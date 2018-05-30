Öğrencilerden yıl sonu sanat sergisi

TED İzmir Koleji Güzel Sanatlar Bölümü önderliğinde düzenlenen sergi; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi gören öğrencilerin; resim, seramik, heykel, grafik tasarım, baskı, ebru, kağıt hamurundan üç boyutlu tasarım çalışmaları ve enstalasyonlarından oluşuyor. Sergide ayrıca, öğrencilere sanat ve tasarım alanında yeterlilik kazandırmayı amaçlayan uluslararası BTEC eğitimi ile verilen Sanat ve Tasarım Sertifika Programı kapsamında üretilen eserler de yer alıyor.

Sergi, 1 Haziran’a kadar Urla’nın tarihi mekanlarından Eski Tamirhane Binasında sanatseverle buluşacak.