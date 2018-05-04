Öğrencilere otel konforunda ev keyfi

Firma kurucu ortağı Caner Tan, Yaşar ve Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu binlerce öğrenciyle Bornova’nın bir eğitim merkezi haline geldiğini ve bu ihtiyacı en uygun şekilde karşılamak için Coordinat Bornova projesini yaşama geçirdiklerini söyledi.

Metro durağına yürüme mesafesinde olan Coordinat Bornova’nın otel konforunda konut keyfi sunduğunu belirten Caner Tan, buradan ev alanların bir yaşam biçimi de satın aldıklarını dile getirdi. Sosyal donatılara özel önem verdiklerini kaydeden Tan, “Coordinat Bornova projesinde öğrencilerin ders çalışmaları ve yazılı kaynaklardan yararlanmaları için bir kütüphane kurduk. Bunun yanısıra bay bayan kuaför, spor salonu, masa tenisi ve bilardo oyun alanı, sinema ve çok amaçlı konferans salonu, sauna, jakuzi, dinlenme odası, restoran, havuz gibi pek çok özellik bir arada sunuluyor. Site girişinde her türlü etkinliğin yapılabileceği 3 dönümlük yeşil alan bulunuyor. Site sakinleri bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Yani bir ev konforunda otel hizmetlerini de içeren bir yaşama kavuşmuş oluyorlar” diye konuştu.

Türkiye’de ilk defa aidatsız ve kira garantili sistemi Coordinat Bornova’da uyguladıklarını da ifade eden Caner Tan, yatırımcıların şu anda evleri boş olsa bile kiralarını almaya başladıklarını da sözlerine ekledi.

24 saat yaşam

Firma kurucu ortağı Onur Durmuş, projenin alt katında 2 bin 150 metrekarelik ticari alan bulunduğu bilgisini verdi. Konut sahiplerinin her türlü ihtiyacını tek çatı altında karşılayabileceklerini dile getiren Durmuş, ticari alanlarda banka, süpermarket, restoran, cafe kurumların hizmet vereceğini belirtti. Coordinat Bornova’nın 24 saat canlı bir yaşam merkezi olacağını da kaydeden Durmuş, ilk lansmanda konut alan yatırımcıların 14 ay içinde yüzde 50’den fazla kar elde ettiğini vurguladı; DRC Grup olarak kent merkezine yakın bir doğa projesi için çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.