Öğrencilerin atıklardan yaptığı balık heykeli ile 3 öğrencinin eğitimine katkı

Türk Eğitim Derneği Meşale Fonu'na bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkartılan heykeli, Big Fish Turnuvasına katılan Team Wanda adına iş adamı Murat Tarman satın aldı. Elde edilen gelir ile Tam Eğitim Bursu kapsamında okuyan 3 öğrencinin eğitim masrafları karşılanacak.

TED İzmir Koleji, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Gününde dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi uyandıran temizlik hareketine Güzelbahçe sahilini temizleyerek destek verdi. TED İzmir Koleji ve Deniz Ticaret Odası işbirliği ile açılan TED Denizcilik Kulübüne üye öğrenciler, “Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” projesi kapsamında, topladıkları atıkları Port Alaçatı Marina'ya getirerek 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası'nda dev bir balık heykeline dönüştürdü.

Türk Eğitim Derneği Meşale Fonu'na bağışlanmak üzere açık artırma ile satışa çıkarılan balık heykelini Big Fish Turnuvasına katılan Team Wanda adına iş adamı Murat Tarman satın aldı. Tam Eğitim Bursu kapsamında okuyan 3 öğrencinin eğitim masraflarını karşılayacak olan bursa katkı sağlayan eser, Ankara'da kısa bir süre sonra açılması beklenen Atakule Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sergilenecek.