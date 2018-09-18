Öğrencilerin başarısı için beslenme çantasına dikkat

Uzun tatil döneminin ardından okulların açılmasıyla birlikte çocukların yemek alışkanlıklarında bazı değişimler yaşanıyor. Özellikle kahvaltı yapmaları önem arz ederken, beslenme çantalarını da zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacak gıdalarla doldurmaları gerekiyor.

Öğrencilerin başarılı bir eğitim dönemi geçirmeleri için önerilerde bulunan İzmir Özel Egesante Tıp Merkezi Doktorlarından Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, “Eylül ayı hem okulların açıldığı hem de havaların soğumaya başladığı bir ay. Bu yüzden çocuklarımız hastalıklara karşı daha savunmasız bir hale geliyor. Çocukların hastalıklardan korunması için sağlıklı bir bağışıklık sistemi olması gerekiyor. Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin temelinde ise sağlıklı bir bağırsak florası yer alıyor. Bağırsaklarımızda milyarlarca iyi ve kötü bakteri bir arada yaşıyor. Kötü bakterilerin sayısı arttığı zaman bağışıklık sistemi düşüyor ve çocuklar hastalıklara karşı daha meyilli hale geliyor. İyi bakteriler arttığı zaman da bağışıklık sistemi güçleniyor” dedi.

“Sağlıklı bir beyin için sağlıklı bir bağırsak florası olmalı"

Bağırsak florasında yer alan iyi bakterilerin zihinsel başarıyı etkilediğini belirten Aktaş, “Çocukların sıklıkla tükettikleri fastfood, gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar, paketli ürünler, fazla şekerli hazır çikolatalar gibi ürünler kötü bakterilerin sayısını artırıyor. İyi bakterileri artıran besinlerse probiyotik gıdalardır. Probiyotik gıdaları evde yapılan yoğurtla, evde yapılan turşularla, kefirle şu anda popüler olan kombucha çayı gibi fermente içeceklerle alabilirler. İyi bakterilerin artması çocukların okul performanslarını, zihinsel aktivitelerini olumlu anlamda etkiliyor. Çünkü sağlıklı bir beyin için sağlıklı bir bağırsak florası olması gerekiyor. Çocukların bağırsak florası iyi olduğu zaman öğrenme güçlüğü azalabiliyor, diğer çocuklarla iletişim becerileri artabiliyor. Ayıca zaman yönetimi konusunda daha başarılı hale geldikleri için uzun vadede olumlu yönde etkiliyor. Çocuklar gün içinde mutlaka beslenmelerinde probiyotik gıda tüketmeliler” ifadelerini kullandı.

Probiyotik gıdaların yanı sıra prebiyotik besinlerin de ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Diyetisyen Aktaş, çocukların beslenme çantalarında rahatlıkla taşıyabileceği elma, üzüm, muz, yulaf ezmesi gibi gıdaları kahvaltılarına ekleyerek bağırsakların iyi halinin geliştirilebileceğini söyledi.

Beslenme çantasına neler konulmalı?

Çocuklar için hazırlanan beslenme çantalarına mutlaka konulması gereken gıdaları da sıralayan Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, şunları söyledi:

“Mutlaka bir protein kaynağı olmalıdır. Bunun için en önemli kaynaklardan birisi yumurta. Anne sütünden sonra bizim en sevdiğimiz protein kaynaklarından biri yumurtadır. Yumurta asla sevmeyen çocuklar için de çözümümüz var; o da lor peyniri. Lor peyniri de yumurta kadar kaliteli bir proteindir. Aynı zamanda domates, salatalık gibi sebzeler mutlaka kahvaltıda olmalı. Kuru meyve veya taze meyve bulundurabiliriz. Mutlaka tam tahılı bir ekmek kullanmalıyız. Çocuklarda kepekli ekmek çok önermiyoruz demir eksikliğine sebep olabileceği için ama tam tahıllı bir B gurubundan zengin bir ekmek kullanabiliriz. Gün içindeki performanslarını daha olumlu etkileyecektir. Aynı zamanda lif içerir. Çantasına yulaflı kurabiye, süt, uzun süre tokluk hissi veren leblebi, ayran veya taam tahıllı ekmekle yapılan peynirli bir sandviçi yanından meyveyle beraber çantasına koyduğumuz zaman çocuk, doygunluk hissine ulaşacağı ve enerjisi yükseleceği için kantindeki zararlı gıdalara hiç yönelmeyecektir.”