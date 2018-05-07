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07 Mayıs 2018 10:18

Öğrencilerin yeni paylaşım ağı geliyor

Öğrenciler, kendi oluşturdukları sosyal ağda buluşuyor.

Öğrencilerin yeni paylaşım ağı geliyor

07 Mayıs 2018 10:18

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Yazılım Mühendisliği öğrencileri, üniversite yaşamlarını daha eğlenceli hale getirmek, sosyalleşmeyi arttırmak ve eğitim hayatlarında birbirlerine yardımcı olmak amacıyla “Stucial” adını verdikleri mobil uygulama geliştirdi.


İEÜ Yazılım Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Furkan Kavlak, Hatice Ertuğrul, Simge Güçlükol, Simge Özcan, Yazılım Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi Senem Kumova Metin danışmanlığında öğrencileri bir araya getirecek sosyal platform oluşturdu.


Uygulamanın Apple Store ve Google Play mağazalarından ya da app.stucial.com adresinden indirilebileceğini belirten Furkan Kavlak, “İzmir ve çevresinden başlayarak tüm dünya üniversitelerini zaman içerisinde sisteme dâhil etmeyi planlıyoruz. Uygulamayla birlikte öğrenciler, ders programlarına kolaylıkla ulaşabilecek. Kişisel ders programlarını arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Bu sayede ortak ders aralarını keşfedip birlikte vakit geçirebilme fırsatı yakalayacak” dedi.


Öğrencilerin aynı dersi aldığı diğer öğrencilerle o derse ait mesajlaşma grubunda yer alacağını ve ders materyallerini paylaşabileceklerini aktaran Kavlak, öğrencilerin ders notlarını sisteme yükleyebileceğini söyledi. Uygulamaya katılan öğrencilerin okul duyurularını da takip edebileceğini ifade eden Kavlak, profil gizlilik ayarları sayesinde ders programlarını gizleyerek sadece arkadaşlarının görmesini tercih edebileceğini de anlattı. Kavlak, öğrencilerin derslere yorum ve değerlendirme ekleyebileceğini belirtti.




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