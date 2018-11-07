Öğrencileriyle Birleşmiş Milletler'i andıran Yaşar Üniversitesi'ne ödül

Yaşar Üniversitesi, 30'u aşkın ülkeden gelen 250 eğitim acentenin oylarıyla “Avrasya bölgesinde en çok tercih edilen üniversite” ödülü kazandı.

Yaşar Üniversitesinde, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler eğitim görüyor. Öğrenci profiline bakıldığında adeta Birleşmiş Milletleri andıran Yaşan Üniversitesi'nde; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 60 ülkeden yabancı öğrenci bulunuyor. Uluslararası bir kent üniversitesi olma hedefinde ilerleyen Yaşar Üniversitesi, Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği (YEDAB) ile İnternational Education Fairs of Turkey (IEFT) tarafından düzenlenen ve 30'u aşkın ülkeden üniversiteler, eğitim kurumları ile eğitim acentelerini buluşturan EuroAsia Acenteler Çalıştayı kapsamındaki “EuroAsia Ödül Töreninde” ödül kazandı. Çalıştay kapsamında bu yıl ilk defa, en iyi performansı gösteren eğitim kurumlarını belirlemek için katılımcıların oylarıyla çeşitli dallarda ödüller verildi. Yaşar Üniversitesi, “Avrasya bölgesinde en çok tercih edilen üniversite” ödülünün sahibi oldu. Yaşar Üniversitesi adına ödülü, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer aldı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, uluslararası bir üniversite olmayı önemsediklerini belirterek, "Stratejik planlarımıza uygun olarak; uluslararası işbirliklerine, öğrenci, öğretim üyesi değişimlerine, çift diploma uygulamalarını çok fazla önemsiyoruz. Bu nedenle; ABD'den Almanya'ya, Pakistan'dan Yunanistan'a, Avusturya'dan Azerbaycan'a kadar doğrudan temsile önem veriyoruz ve uluslararası ilişkilerimizi dikkatlice tasarlıyoruz. Dünyanın dört bir yanından eğitim kurumlarının, üniversitelerin ve eğitim acentelerinin bir araya geldiği bu etkinlik kapsamında ödül almak mutluluk verici" dedi.