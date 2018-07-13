Duruşmada okul müdürünü öldürmekten yargılanan 17 yaşındaki genç, arkadaşı ve arkadaşının babası tarafından uyuşturucu verilerek azmettirildiğini söylerken, diğer sanık ve babası ise bunu inkar etti.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen’in (47) okulda vurularak öldürülmesiyle ilgili öğrenciler İ.P. (17), arkadaşı U.Y. ve U.Y.’nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, olayla ilgili iki öğrenci hakkında ise yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı. Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya okul müdürünü öldüren tutuklu sanık İ.P., olaydan bir süre önce okuldan uzaklaştırılan ve olay günü İ.P.’nin yanında bulunan tutuklu sanık U.Y. ve U.Y.’nin babası B.Y., olayda yardım ve yataklık suçlarından dava açılan tutuksuz sanıklar C.A. (17) ve Y.O. (16), Ayhan Kökmen’in eşi Ümmü Kökmen ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık İ.P., olayda azmettirildiğini belirterek, U.Y. ve U.Y.’nin babası B.Y. tarafından uyuşturucu verildiğini, B.Y.’nin sürekli “Vurun. Sizin arkanızdayım” dediğini, olay günü yeniden uyuşturucu ve alkol kullandıklarını, U.Y.’nin ailesinin de bulunduğu sırada U.Y.’nin evinden silahları alıp çıktıklarını, okula geldiklerinde silahın emniyetini U.Y.’nin çektiğini, okul müdürünün kapısını da onun açtığını ve “Acıma, vur” dediğini, C.A.’nın da olayı bildiğini söyledi.

Baba ve oğlu inkar etti

U.Y. ise, İ.P.’nin zaten okul müdürü ile saçının uzun olması nedeniyle tartıştığını ve aralarında sorun olduğunu, olay günü uyuşturucu kullandıklarını, İ.P. müdürü korkutmak amacıyla okula gitmek isteyince kendisine bir şey yapar korkusu ile onunla birlikte gittiğini, okul müdürünün vurulacağından haberinin olmadığını söyledi. U.Y.’nin babası da aynı şekilde olayı azmettirdiğine ilişkin iddiaları inkar etti.

Müşteki avukatları, olayda yardım ve yataklık suçlarından dava açılan iki öğrencinin tutuklanmasını istedi. Mahkeme, öğrencilerden C.A.’nın adli kontrol altına alınmasına karar vererek, duruşmalı 16 Ağustos saat 11.30’a erteledi.

Öte yandan, verilen ifadelerde o gün hedefte üç kişinin olduğu da ortaya çıktı. Sanıkların verdiği ifadelere göre İ.P.’nin okul müdürünü vurduktan sonra daha önce tartıştığı M.G. isimli öğrenci için “Burada mı?” diye sorduğu belirtilirken, Ödemiş Endüstri Meslek Lisesinde bir öğrencinin daha vurulacağı ancak silahları dikkat çekmesin diye koyacakları bir araba bulamadıkları için o öğrenciyi vurmadıkları tahmin ediliyor.

"Herkes yalan söylüyor"

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Süleyman Coşkun, "Duruşmada sanıkların tamamının ve müştekilerin ifadeleri alındı. Sanıkların tamamı, suçlamaların tamamını kendileri açısından dosyadaki net delillere rağmen inkar yolunu seçtiler. Biz, tutuksuz iki sanığın tutuklanmasını talep ettik. Mahkeme, tutuklulardan birinin adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Duruşma 16 Ağustos gününe kaldı. O duruşmada tanık beyanları alınacak. Biz adaletin yerini bulması için, cinayetin tüm sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için gereğinin yapılacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Ayhan Kökmen’in eşi Ümmü Kökmen de, "Herkes suçu birbirinin üstüne atıyor. Herkes yalan söylüyor. Tek gerçek var; Ayhan hoca eğitim şehidi oldu. İnşallah adalet yerini bulacak" diye konuştu.

Öğrencisi tarafından vurulmuştu

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde üç yıldır görev yaptığı okulda öğrencilerinden İ.P.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Kökmen’e iki el ateş edilen tüfekteki fişeklerden birinin domuz kurşunu olduğu ve göğsünden girip sırtından çıktığı belirlenmişti. Jandarma, olayın ardından hakkında disiplin soruşturması bulunan 11’inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.’yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.’nin babası B.Y.’yi azmettirici olarak gözaltına almıştı. Olaydan sonra tanıkların verdiği bilgiler ile eldeki delilleri inceleyen savcılık, iddianameyi hazırlamıştı. Öğrenciler İ.P., arkadaşı U.Y. ve babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili olarak ayrıca iki öğrenci hakkında yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.