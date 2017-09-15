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15 Eylül 2017 11:07

Öğretmen ve öğrencilere liderliğin püf noktalarını anlattı

Liderlik Okulu Kurucusu ve Kişisel Gelişim Mentoru Erkurt Ergenç, liderliğe giden yolun kişinin kendi güdülerini kontrol etmesinden geçtiğine dikkat çekerek, “ Liderlik için önce güdüleri yönetmek gerekiyor.

Öğretmen ve öğrencilere liderliğin püf noktalarını anlattı

15 Eylül 2017 11:07

Lider kişiler güdülerine karşı koyabilen insanlardır” dedi.


Liderlik Okulu Kurucusu ve Kişisel Gelişim Mentoru Erkurt Ergenç, özel bir okulda öğretmenler ve idarecilere ’Liderlik’ konulu bir konferans verdi. Liderlik kavramını dünyadan örnekler ile anlatan Ergenç’i, 100’e yakın öğretmen ve idareci dinledi. Lider olmanın püf noktalarını anlatan Ergenç, güdüleri tanımanın ve onları yönetmenin önemine dikkat çekti. Liderliğe felsefi açıdan da bakan Ergenç, öğretmenlere ünlü Filozof Nietzsche’den örnekler sundu. Ergenç “ Liderlik için önce güdüleri yönetmek gerekiyor. Lider kişiler güdülerine karşı koyabilen insanlardır” dedi.



“Çalışma prensibinizi belirleyin”


Ergenç seminerde öğretmenlere çalışma prensibinin de önemli bir rol oynadığı vurgusunu yaptı. Ergenç, “İnsanı lider yapan, yaşamdaki sorunlara karşı gösterdiği tepkidir. Sorunları nasıl çözüyoruz ? Çalışma prensibimiz belli mi ? Püf noktalardan biri insanoğlunun çalışma prensibidir” dedi.




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