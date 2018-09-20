Öğretmenden öğrencilerine süslü karşılama

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir köy okulunda Yasemin Yıldırım Öztürk isimli bir öğretmen bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencileri için sınıfı süslerken, yaşanan sürpriz karşısında öğrenciler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yeni eğitim ve öğretim sezonu geçtiğimiz günlerde başlarken, Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi'ne bağlı Bağyurdu Cumhuriyet İlkokulunda görev yapan Yasemin Yıldırım Öztürk isimli öğretmen, öğrencilerine unutamayacakları bir sürpriz hazırladı. İlçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan köy okulunda görev yapan Öztürk, bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencileri için ilk olarak sınıfı baştan aşağıya süsledi. Sıralara balonlar asan fedakar öğretmen, sınıfı da süsleyerek öğrencilerini beklemeye başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla sınıfa giren öğrenciler hiç beklemedikleri bu sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, mutlulukları gözlerinden okundu. Sınıfı süleyerek öğrencilerine unutmayacakları bir anı bırakan Yasemin Yıldırım Öztürk, velileri de unutmadı. Öztürk, öğrencilerin ebeveynlerine de tek tek hediyelerini takdim etti. Veliler de tıpkı çocukları gibi hiç beklemedikleri bu sürpriz karşısında oldukça memnun oldu. Yaşanan bu güzel olayın ardından Yasemin Yıldırım Öztürk ve öğrencileri, derslere başladı.

Yahşi'den tebrik

Kemalpaşa'da bir köy okulunda yaşanan bu hoş sürpriz sebebiyle İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Yasemin Yıldırım Öztürk'ü tebrik etti. Yahşi, “Öğretmenimizin bu hoş sürprizi sebebiyle çocuklarımız unutmayacakları bir gün yaşadılar. Öğretmenlik sadece sınıfa girip ders anlatmak değil, aynı zamanda çocuklarımızın yüreğine de dokunabilmektir. Yasemin Öğretmen'imiz de ilk okul günlerinde çocukların yüreklerine dokunmuş. Kendisini bu davranışından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.