Öğretmenlere okçuluk eğitimi verilecek

İnanıyoruz ki ülkemizde de geleneksel sporlar daha fazla gencimiz tarafından iştigal sahası olarak belirlendiği zaman, bu kendi kültürümüzün korunmasına çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Okullarımızda lütfen okçuluğa sahip çıkın” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Temmuz Salonu'nda öğretmenlere, kurum yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik Okçular Vakfı ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Okçular Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, hedeflerinin okçuluğun gelişmesini, güçlenmesini ve olimpiyatlarda madalyalarla taçlanmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Türkiye'de faal lisanlı okçu sayısı 5-6 kat artış gösterdi. Ata sporu dendiğinde okçulukta da en az güreşteki kadar madalyanın kazanılması gerektiğin düşünüyoruz. Spor başarısı açısından okçuluğa hak ettiğini kazandırdığımız zaman okçulukta da güreş gibi nice madalyaların geleceğinden kuşkumuz yok. Nitekim son zamanlarda şampiyon sporcuların yetiştiğini görüyoruz. Dünya çapında geleneksel sporların gelişmesini dünyanın çeşitli yerlerinde üye ve sporcuların katılımıyla forumlar düzenledik. 60 ülkeden 200'ün üzerinde temsilci ile çalışma yaptık, birçok kulüple anlaşmalar imzaladık. Dünyanın tümünü ilgilendiren bir emsal vermeye çalışıyoruz. O da dünya son 200-300 yıllık batılılaşma sürecinde, özellikle fabrikalaşma ile beraber gelen insanın haz duygularını beslemeye bağlayan kapitalist sistemin sonucunda aynı zamanda adına globalleşme denen ama dünyayı tek renge boyamaya çalışan bir akılla karşı karşıyız. Daha çok insan aynı dili konuşsun, aynı müzik, film dinleyip izlesin. Bu tek tipleşme çok derin kültürlerin kendilerini aşağılık kompleksini kaptırmalarını da beraberinde getiriyor” diye konuştu.

“Okçuluğa destek olma noktasında sizleri seferberliğe davet ediyorum”

Geleneksel kültürlerin yaşatılmasının ülkeler arası karşılıklı saygıyı doğuracağına da işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya siyasetinde bir tarafın başka kesimlerde üstünlük sağlamaya çalıştığının etmeye çalışmaması biz kültürlerin yaşaması karşılıklı saygının olmazsa olmazıdır. Eğer kültürleri tarihin ansiklopedik sayfalarına gömerseniz bundan gelecek olan zulmün bir çeşididir. Bizler dünyadaki bütün geleneksel sporların oynanması, kupaların, şampiyonaların gerçekleştirilmesi ve dünyanın başka bölgelerinde tanıtılmasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah İstanbul'da başlattığımız çalışma, İzmir'de de iyi karşılık bulacak. Okçuluğun pedagojik olarak da katkısı kanıtlanmış durumda. Okçuluğa destek olma noktasında sizleri bir seferberliğe davet ediyorum. İnanıyoruz ki ülkemizde de geleneksel sporlar daha fazla gencimiz tarafından iştigal sahası olarak belirlendiği zaman, bu kendi kültürümüzün korunmasına çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Gençlerimizin geleceğini kendi kimlikleriyle şekillendirmelerine katkı sağlayacaktır. Okullarımızda lütfen okçuluğa sahip çıkın.”

“Gençlerimiz kültürel değerleri öğrenerek yoğrulacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise “Eğitimi çağdaş hususlarla donatırken, kendi kültürel değerlerimizi, tüm değerlerimizi besleyerek bunu yapmamız gerektiğini, bir değişim dönüşüm sağlarken, kendi değerlerimizle birlikte bu değişim ve dönüşümü sağlamamız gerektiğini, eğitimde olduğu gibi her alanda sağlamaya gayret ettik. 6 yıl önce Okçular Vakfı kurulduğunda haberdar olduk. Okçuluk gibi bir alana, belki birçok yerde eleştiriler gelecek olmasına rağmen, buna ciddi anlamda destek veren aynı zamanda Okçular Vakfın faaliyetlerini sadece belli alanda kalmadan dünyanın tamamına yayılmasına sağlayan kardeşlerimize ve büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sadece ok atmak, yay atmak faaliyetinin ötesinde gençlerimiz kültürel değerlerimizi de öğrenme, akıl yorma ve yoğrulma durumuyla karşı karşıya kalacaktır. İzmir'de de böyle bir çalışma ile yayılma noktasında olmasında büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Gençlerimiz yarının Türkiyesi'nde yönetici olacak. Onlar ‘geçmişi olmayanın geleceği yoktur' anlayışıyla bu sporu yapmakla binlerce yıllık tarihi sorumlulukla hareket etmiş olacaklar. Medeniyet değerlerini kuşanmış bir gençlik inşa edeceğiz. Gençler Cumhurbaşkanımızın hep en ne kodğu isimler oldu. İnanıyorum ki ayrı bir sorumlulukla sizler de kuşanacak çocuklara kendi vatan, tarih, medeniyet şuurunu okçulukla aşılayacağız” dedi.

“Okçuluk eğitim merkezi oluşturulacak”

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise “Evlatlarımızı geleceğe hazırlarken; çıkış noktamız yalnızca akademik eğitimde başarı değildir. Onların, sosyal, sportif ve sanatsal anlamda çok yönlü gelişimleri bizim için esastır. Gençlerimiz; yay ile sabrı, ok ile hedefe kilitlenmeyi öğrenecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak yeteneklerini ortaya çıkaracak bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Bu yıl ilk etapta 30 ilçemizde 60 okulumuzda okçuluk eğitim merkezi oluşturmayı planlıyoruz. İlimizde 120 antrenörümüzle binlerce okçu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okçuluk eğitimi alan öğrencilerimiz müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan ilçeler arası ve il düzeyinde müsabakalarda yarışacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından, okçuluk sporuna destek olanlara hat işlemeli tablo takdimi yapıldı.