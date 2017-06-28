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28 Haziran 2017 16:30

Oğuzhan Koç’tan Bayram konseri

Pop müziğin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç İzmir’de verdiği muhteşem konser ile tam anlamıyla bayram coşkusu yaşattı.

Oğuzhan Koç’tan Bayram konseri

28 Haziran 2017 16:30

Oğuzhan Koç hayranları konsere akın ederken özellikle genç kızlar hayranı oldukları genç şarkıcıyı karşılarında görünce mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.


ünlü popçu ve oyuncu Oğuzhan Koç, İzmir Optimum AVM’de verdiği konserle sevenleriyle buluştu. Muhteşem şovuyla sahneye çıkan başarılı şarkıcı son hit parçası Bulutlara Esir Olduk’u binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi. İki yıl aradan sonra İzmirli hayranları ile Optimum’da hasret gideren Oğuzhan Koç’u görebilmek için özellikle genç kızlar birbirleriyle yarıştı.


Sevenleri için mini bir konser veren Oğuzhan Koç konser sonrası ise hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirip imza dağıttı. Hayranları Oğuzhan Koç’a konser sonrasında havalimanına kadar eşlik ederek İzmir’den uğurladı.




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