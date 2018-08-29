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29 Ağustos 2018 20:04

Okul kayıtları sırasında velilerden para istendiği iddiası

İzmir’in Balçova ilçesinde, bazı okullardaki yöneticilerin değişik ihtiyaç listesi öne sürerek velilerden para almadan öğrenci kaydı yapmadığı iddia edilirken, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, konuyla ilgili, "Bugün birçok velimiz şikayette bulundu.

Okul kayıtları sırasında velilerden para istendiği iddiası

29 Ağustos 2018 20:04

Milli Eğitim Bakanı’ndan bu konuya acil olarak çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.


Okulların açılmasına az bir süre kala, okul yöneticilerinin velilerden kayıt esnasında bağış veya benzeri gerekçelerle para alması tekrar gündeme geldi. Balçova ilçesinde de bazı okulların velilerden; eğitim parası, sıra parası, deneme sınavı parası gibi nedenlerle bağış adı altında para istediği iddia edildi. Kendilerine liste verildiğini ifade eden bazı veliler, bu paraları vermemeleri halinde çocuklarının farklı bir muameleye tabi tutulduğunu öne sürdü.


Veli şikayetlerinin kendilerine de geldiğini belirten CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Milli Eğitim Bakanı (MEB)’na çağrı yaparak, "Biz Anayasal hak olan eğitim para ile verilmesini kabul etmiyoruz. Bugün birçok velimiz şikayette bulundu. Yıllardır belediyemiz okulların tüm bakım ve onarımlarını üstleniyordu. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü buna da izin vermedi. Şimdi gidip gariban insanlardan para topluyorlar. Milli Eğitim Bakanı’ndan bu konuya acil olarak çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.




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