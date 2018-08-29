Okul kayıtları sırasında velilerden para istendiği iddiası

Milli Eğitim Bakanı’ndan bu konuya acil olarak çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

Okulların açılmasına az bir süre kala, okul yöneticilerinin velilerden kayıt esnasında bağış veya benzeri gerekçelerle para alması tekrar gündeme geldi. Balçova ilçesinde de bazı okulların velilerden; eğitim parası, sıra parası, deneme sınavı parası gibi nedenlerle bağış adı altında para istediği iddia edildi. Kendilerine liste verildiğini ifade eden bazı veliler, bu paraları vermemeleri halinde çocuklarının farklı bir muameleye tabi tutulduğunu öne sürdü.

Veli şikayetlerinin kendilerine de geldiğini belirten CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Milli Eğitim Bakanı (MEB)’na çağrı yaparak, "Biz Anayasal hak olan eğitim para ile verilmesini kabul etmiyoruz. Bugün birçok velimiz şikayette bulundu. Yıllardır belediyemiz okulların tüm bakım ve onarımlarını üstleniyordu. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü buna da izin vermedi. Şimdi gidip gariban insanlardan para topluyorlar. Milli Eğitim Bakanı’ndan bu konuya acil olarak çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.