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22 Aralık 2017 14:12

Okul müdürünü öldüren öğrencinin babası İHA’ya konuştu

İzmir’de okul müdürü Ayhan Kökmen’i katleden lise öğrencisinin babası Halil İbrahim Palaz, “Olaydan dolayı çok üzgünüz.

Okul müdürünü öldüren öğrencinin babası İHA’ya konuştu

22 Aralık 2017 14:12

Okulun yanından dahi geçemiyorum. Bu olayla ilgi çocuğumuzun azmettirildiğine inanıyorum” diye konuştu.


İzmir’de okul müdürünü vahşice katleden lise öğrencisi İlhami Palaz’ın babası Halil İbrahim Palaz, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, sokağa çıkmaya yüz bulamadıklarını söyledi. İHA muhabirine konuşan baba Palaz, “Kökmen ailesinin ve tüm eğitimcilerimizin başı sağ olsun. Olaydan dolayı çok üzgünüz. Okulun yanından dahi geçemiyorum. Bu olayla ilgi çocuğumuzun azmettirildiğine inanıyorum” dedi.


Okul müdürü Ayhan Kökmen’i av tüfeği ile öldürdükten sonra arkadaşı Uğurcan Y. ile birlikte jandarma karakoluna gidip teslim olan İlhami Palaz ve arkadaşının sağlık kontrollerinde vücutlarında uyuşturucu madde kalıntısına rastlandığını hatırlatan baba Palaz, “Hapla, esrarla bu işi başardılar. Çocuğuma bu işi yaptıranlar cezasını çeksin, adalet yerini bulsun. Çıkan haberlerin çoğu yanlış, doğrusunu oğlum mahkemede söyleyecektir. Çocuğumun bu işi yapmayacağına inanıyorum, yaptırıldığına inanıyorum” şeklinde konuştu.


Korkunç olayın yaşandığı Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve idarecileri ise İlhami Palaz’ın çok iyi bir öğrenci olduğunu ve kendileri ile de hiçbir sıkıntısı olmadığını ifade etti.



Öğrenci ve öğretmenlere psikolojik destek


Öte yandan, 2 günlük aranın ardından yeniden eğitime başlanan Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine psikolojik destek sağlamak amacıyla, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 kişilik bir ekip görevlendirildi. Ekip, eğitim ve öğretim sezonu bitene kadar destek sağlamaya devam edecek.




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