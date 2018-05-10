Okul müdürünün darp edilmesine öğretmenlerden tepki

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçtiğimiz gün Mehmet Saka Ortaokulu’nda okuyan öğrencinin, sosyal medyada yaptığı uygunsuz paylaşımlar sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi

üzerine öğrencinin velisi Okul Müdürü Mehmet Ali Karaavcı’ya darp etmişti. Olayın ardından Eğitim-Bir Sen, Eğitim-İş Aliağa, Türk Eğitim Sen temsilcileri ve ilçede görev yapan öğretmenler, Mehmet Saka Okulu bahçesinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

“Yasal düzenlemeler yapılmalı”

Eğitim-Bir Sen Aliağa temsilcisi Alper Özcan şiddet olaylarının eğitim camiasını tedirgin ettiğini dile getirerek,"Şiddet, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmazlar ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz. Bir daha Ayhan öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf öğretmenlerin arkadan vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokak ortasında bıçaklanmaması, Mehmet Ali öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi için tüm eğitim kurumlarına sesleniyor, ’şiddete dur’ diyoruz" diye konuştu.

"Ciddi tedbir alınmalı”

Türk Eğitim Sen Aliağa temsilcisi Deniz Ayyıldız ise okul müdürü Mehmet Ali Karaavcı’nın darp edilmesini şiddetle kınadıklarını, öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarına yek vücut şekilde dimdik ayakta olduğunu belirtti. Ayyıldız, şunları söyledi:

“Öğretmene uygulanan şiddet olayları vuku bulduğunda, sorumluluk makamlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabi ki olumlu buluyoruz. Ancak yetki sahibi olanların, sadece kınamakla yetinmesini bir zafiyet olarak gördüğümüzü ve kendilerinden daha somut adımlar atmalarını da beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Öğretmene ve Kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi hukuki idari tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmelidir.”

"Artık sabırlar tükendi”

Eğitim-İş Aliağa temsilcisi Emre Kara da öğretmenleri hedef alan bütün saldırıların sona erdirilinceye kadar herkesi sorumluluk almaya davet ettiklerini ifade ederek, "Ruhumuzu besleyen benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan, milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin şiddetin esiri olmasına hep birlikte karşı durmalıyız. Tekrar yetkili tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Özelde öğretmene, genelde kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını önleyebilmek için bahsi geçen mevzuat düzenlemeleri için harekete geçilmelidir” dedi.