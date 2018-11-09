Okul müdürünün öldürüldüğü davada tanık olmuştu, dayanamayıp bayıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in vurularak öldürülmesi olayına ilişkin davada daha önce dinlenmeyen çoğunluğu öğrenci 8 tanık dinlendi. Duruşma sonrasında Ayhan Kökmen'in eşi, "Bir insanı öldürmek bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Herkesin gözü önünde olan bir olay için biz bu kadar şahitlendirmek zorunda mıyız?" şeklindeki açıklama yaparken tanık bir kız öğrenci üzüntüden baygınlık geçirdi.

Ödemiş'te, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra ise hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. (16) ile U.Y.'nin babası Birol Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Davanın üçündü duruşması da Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. duruşmaya getirilirken, baba Birol Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davada, toplamda çoğunluğu öğrenci 8 tanığın ifadeleri okunarak dinlendi ve duruşma 11 Ocak 2019 tarihine ertelendi.

"Sanıkların gerekli cezayı alacağını düşünüyoruz"

Ayhan Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, mahkeme çıkışı bir açıklama yaptı. Coşkun, bugünkü duruşmada tanıkların dinlendiğini ifade ederek, "Daha önce zaten suça sürüklenen çocukların ve sanığın ifadeleri alınmıştı. Bu celsede 8 kişi dinlendi tanık olarak. Bu 8 dinlenen tanığın birçoğu okulda öğrenciydi, ifadelerini verdiler. Bizzat ateş etme anını gören, olayın işlendiği anı gören tanıklar ifade verdi. Bu anlamda, biz söz konusu iddiaların bu tanık iddialarının tanık beyanlarıyla sübut bulduğu, desteklendiği, delilendirildiği düşüncesindeyiz. Bir daha ki celse tanıkların dinlenmesine devam edilecek. Adalete olan inancımız tam. Adaletin yerini bulacağını, ilgililerin sanıkların gerekli cezayı alacağını düşünüyoruz" dedi.

Üzüntüden bayıldı

Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise, "Eşim bir komploya kurban gitmiş. En acısı da bu öğrencileri tarafından yapılması. Babaları silahları vermiş ellerine, kin gütmüşler disiplin olayından dolayı. Eşime kin gütmüşler. Birol Y., çocukların ellerine silahı vermiş bir komplo hazırlamış. Güpegündüz, göz göre göre bütün öğrencilerin içerisinde, odasında, makamında, masasında vuruyorlar. Ve biz bunun kaçıncı duruşmasına geliyoruz. Yani göz göre göre öldürüldüğü halde bunlar biz suçsuzuz diye kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir insanı öldürmek bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Herkesin gözü önünde olan bir olay için biz bu kadar şahitlendirmek zorunda mıyız? Bunların çilesini çekmek zorunda mıyız? Niye bir an önce suçları, cezaları verilmiyor" diye tepki gösterdi.

Bu konuşmanın ardından Eylem Keskin adlı bir görgü tanığı baygınlık geçirdi. Öğrenciye daha sonrada müdahale edildi.