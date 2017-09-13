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13 Eylül 2017 15:45

Okul servis ücretlerine yüzde 19 zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak olan 2017-2018 yılı zamlı öğrenci taşıma fiyat tarifesi belli oldu.

Okul servis ücretlerine yüzde 19 zam

13 Eylül 2017 15:45

Buna göre Aliağa’da öğrenci taşıma ücretleri geçen yıla göre yüzde 19 zamlanırken; en kısa mesafe 155 lira, en uzun mesafe ise 390 lira oldu.


Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Teknik Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda büyükşehir sınırları içerisinde uygulanacak olan tarifeler 180 iş günü üzerinden hesaplandı. UKOME kararına göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okul servisleri için uygulanacak ücretlere yüzde 19 zam yapıldı.



Kısa mesafe 155, uzun mesafe 390 TL


Geçen yıl aylık 130 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl 155 liraya çıkarıldı. Aylık 160 lira olan 0-6 kilometrelerdeki ücret bu yıl 190 liraya, 0-10 kilometreler 170 liradan 200 liraya, 0-20 kilometreler 240 liradan 285 liraya yükseltildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan 0-25 kilometreler 320 lira, 0-30 kilometreler 345 lira, 0-35 kilometreler 365 lira, 0-40 kilometreler 390 liradan ücretlendirilecek.


Anaokulu ve özel okullar için uygulanacak olan fiyat tarifesi ise şöyle; 0-3 kilometreler 155 liradan 185 liraya, 0-6 kilometreler 170 liradan 200 liraya, 0-10 kilometreler 195 liradan 230 liraya, 0-20 kilometreler 260 liradan 310 liraya yükseltildi. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan 0-25 kilometreler 340 lira, 0-30 kilometreler 365 lira, 0-35 kilometreler 390 lira, 0-40 kilometreler 415 liradan ücretlendirilecek.




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