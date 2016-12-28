Okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü

İzmir’in Menderes ilçesinde, servis aracıyla okuldan eve gelen ana okulu öğrencisi 6 yaşındaki çocuk, araçtan indikten sonra geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Gümüldür Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gümüldür Hasan Eren Ana Okulu’nda okuyan 6 yaşındaki Nehir Çağın, okul bitimi eve gitmek için Adem T.’nin kullandığı 35 UEU 07 plakalı servis aracına bindi. Evinin önüne geldiğinde servisten inen küçük kız, indikten kısa süre sonra servis şoförü Adem T., iddiaya göre geri manevra yaptı. Bu sırada evine gitmek için servis aracının arkasında olan Nehir, servis aracının altında kaldı. Sesleri duyup araçtan inen şoför Adem T., aracın arkasında fark etmediği küçük Nehir’i tekerin altında görünce şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, ana okul öğrencisi Nehir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Evinin önünde ölen Nehir Çağın’ın acı haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Gümüldür Jandarma ekipleri, şüpheli Adem T.’yi gözaltına alırken, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Adem T., tutuklandı.

Nehir Çağın’ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Gümüldür Merkez Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.