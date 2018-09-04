Okula ilk adımda İstek farkı

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin her aşamasında yer alan İstek İzmir Okulları, kayıt dönemindeki yoğun ilgiye cevap vermek adına anaokulunda kontenjan artışına gitti. Geçtiğimiz yıl 4 şubeyle hizmet veren İstek İzmir Okulları Anaokulu’nun, bu yıl 5 şube ile eğitim vererek fazladan 14 öğrenciyi okula kabul edeceğini bildirildi.

Öte yandan İstek İzmir Okulları Anaokulu’nun, uluslararası eğitim anlayışıyla okulla ilk kez tanışan çocukların hem eğitim hayatına hem de dünyaya entegrasyonuna katkı sağlıyor. Öğrencilerin bir bütün olarak yetiştirilmesini sağlayan çocukların; sosyal, fiziksel, kültürel ve duygusal gelişimine katkı sağlayan anaokulu, İngilizce ve seçmeli ikinci yabancı dil eğitimi ile çocukların evrensel bireyler olarak yetişmesinin yolunu açıyor. İstek İzmir Okulları Anaokulu; Montessorı, Waldrof, Reggio Emılıa, High Scope, Pyp ve Bank Street gibi uluslararası eğitim modellerini Milli Eğitim müfredatı ile harmanlayarak oluşturduğu zenginleştirilmiş eğitim anlayışıyla fark oluşturuyor.

Anaokulu, başarının tüm temel taşlarını içeren eğitim programının yanı sıra çocukların kişisel gelişimini de temel alan eğitim anlayışıyla geleceğin özgüvenli bireylerini yetiştirmeye çalışıyor. Öğrencilerin sorun çözme becerisini geliştiren ve sorumluluk bilinci kazandıran bir anlayış ile oluşturulan eğitim programı, çocuklara ana dilini doğru kullanma, zamanı doğru kullanma, sanata ve sanatçıya değer verme gibi gereklilikleri benimsetmeyi hedefliyor.