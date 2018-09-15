Okullar açılıyor, seferler sıklaşıyor

Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte İzmir'de kent içi toplu ulaşımda yeni düzenlemeler de devreye giriyor. Geçilecek kış tarifesi kapsamında otobüslerde ve raylı sistemde sefer sıklıkları artırıldı. Günün yoğun saatlerinde İzmir Metrosu'nda 3.5, Konak Tramvayı'nda ise 6 dakikada bir sefer yapılacak. Otobüs seferlerinin sayısı artırılırken, bazı hatlarda da düzenlemeye gidildi.

17 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kuruluşları kış dönemi sefer planlarını devreye alıyor. Kent içi toplu taşımada ağırlığı giderek artan İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı, özellikle yoğun saatlerde çok daha sık sefer yapacak. İzmir Metrosu yaz döneminde 5 dakika olan sefer sıklığını, Pazartesi'den itibaren güz döneminde 3,5 dakikaya kadar indiriyor. Konak Tramvayı ise 6 dakikada bir sefer yapmaya başlıyor. Hazırlanan yeni sefer planına göre, Konak Tramvayı'nda seferler 07.00'den 20:00'ye kadar 6 dakika aralıkla, İzmir Metrosu& rsquo;nda ise sabah 07:00-09:00 saatleri arasında 3,5 dakikada bir yapılacak. Bu işletim sıklığı, İzmir'de bir toplu ulaşım sisteminde ilk kez uygulanacak. Seferlerin sıklaşmasıyla kent içinde toplu taşıma araçlarının kullanımının artması ve özel araç kullanımının azalması hedefleniyor.

Otobüs seferleri de sıklaşıyor

ESHOT Genel Müdürlüğü de Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçiyor. Birçok hatta sefer sıklıkları artırılıyor. Kış dönemi sefer planına ilişkin detaylara ESHOT'un web sitesinde (www.eshot.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

Bazı hatlarda yeni düzenleme

Bununla birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü, Konak Tramvayı ve İzmir Metro'da sefer sıklıklarının artırılmasına paralel olarak bazı hat düzenlemeleri yaptı. 255 numaralı Üçyol-Halkpınar Metro, 581 numaralı Fahrettin Altay-Halkapınar Metro, 654 numaralı Narlıdere-Konak, 669 numaralı Balçova-Konak hatlarını kaldıran ESHOT, onların yerine gün boyu hizmet verecek 655 numaralı Üçyol-Lozan Meydanı, 681 numaralı Fahrettin Altay-Lozan Meydanı, 551 numaralı Narlıdere-Fahrettin Altay ve 969 Balçova-Fahrettin Altay hatlarını devreye alacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüs hatlarındaki verimlilik ve yolculuk talep analizi değerlendirmeleri sonucu bazı hatları da hizmetten kaldırdı. 17 Eylül'den itibaren hizmet verilmeyecek hatlar şunlar:

107 ESBAŞ Aktarma-Kemer Aktarma, 172 Gaziemir Semt Garajı-Kemer Aktarma, 706 Ayrancılar-Pancar Aktarma, 753 Gerenköy-Biçerova Aktarma, 825 Evka 6-Çiğli Aktarma ve 916 Oyak Sitesi-Üçkuyular İlçe Terminali.

Bazı hatlarda ise güzergahlarla ilgili değişikliğe gidildi. 671 numaralı Tınaztepe-Fahrettin Altay hattı, Şirinyer Aktarma-Fahrettin Altay olarak yeniden düzenlendi. 800 numaralı Menemen Aktarma -Otogar hattı ise Menemen Aktarma-Bornova Metro olarak düzenlendi. 104 numaralı Tınaztepe-Konak hattının son durağı ise yine 17 Eylül'den itibaren Adatepe olacak.