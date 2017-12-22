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22 Aralık 2017 12:44

Okullarda e-atık seferberliği

Konak’ta yürütülen çevreci faaliyetler kapsamında okullarda düzenlenen eğitim seminerleri sürüyor.

Okullarda e-atık seferberliği

22 Aralık 2017 12:44

Atıkların çevreye verdiği zarar ve bu atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması konusunda yapılan bu çalışmalar sayesinde geleceğin sahibi olan çocuklar erken yaşta bilinçleniyor.


Konak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim seminerleri kapsamında son olarak Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine e-atık konusunda sunum yapıldı. Elektrik-Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneğinden İklim Yiğit tarafından yapılan sunumda e-atıkların ne olduğu, neden zararlı olduğu ve geri dönüşüm için nelerin yapılması gerektiği konularında aydınlatıcı bilgiler verildi.


Her iki okulda da düzenlenen eğitim semineri büyük ilgi gördü. Okul idarecileri ve öğretmenlerin de eşlik ettiği seminerde öğrencilere evlerde kullanım ömrünü tamamlamış e-atıkların toplanmasının ne denli önemli olduğu konusunda açıklamalar yapan Yiğit, geri dönüşümün önemini anlattı. Çevre için ciddi tehdit oluşturan e-atıkların zararlı sera gazlarının yanı sıra kurşun ve civa gibi ağır metaller bulundurduğuna dikkat çeken Yiğit, bu atıkların lisanslı firmalar tarafından toplanıp, yeniden ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Seminerde ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumda olan elektronik atıkların hurda olmadığını dile getiren Yiğit, bu tür atıkların mutlaka izinli ve lisans almış işletmeler tarafından geri dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilerden geri dönüşüme destek vermelerini isteyen Yiğit, “Günümüzde elektronik ürünler çok hızlı tüketilmekte ve ortaya çıkan e-atık miktarı da giderek artmaktadır. Ama maalesef bu atıklar evlerde tutuluyor. Oysa elektrik ve elektronik atıkların geri dönüşümü ülkemize, çevreye ve insan sağlığına en faydalı şekilde yapılması gerekiyor” dedi.


Seminerde Konak Belediyesi’nin yürüttüğü e-atıkların toplanıp, geri dönüşüme gönderilmesi konusundaki çalışmaları hakkında bilgi de verildi. Çevre ve Koruma Müdürü Nermin Özgür, evinde veya işyerindeki her türlü elektrikli veya elektronik atık eşya bulunanların Konak Belediyesi’nin Çevre ve Koruma Müdürlüğü’ne ait 482 10 36 numaralı telefonunu arayarak bu e-atıkları bulundukları yerden aldırabileceklerini söyledi. İçerdiği ağır metaller nedeniyle doğaya atıldığında çevre kirliliğine neden olan, kullanım ömrü tamamlanmış elektronik eşyaların çöpe atılmayarak geri dönüşüme kazandırılması gerektiği yönünde çağrıda Özgür, belediye olarak hazırlattıkları afiş ve broşürlerle kent sakinlerine geri dönüşüm konusunda bilgilendirmeler yaptıklarını vurguladı.




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