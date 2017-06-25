Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 09:35

Okuma yazma bilmeyen erkeklere eğitim

Bayraklı Belediyesi okuma-yazma bilmeyenler için düzenlediği ve genellikle kadınların bulunduğu kurslara erkeklerin de katılımını sağlamayı hedefleyerek, okuma-yazma bilmeyen erkeklerin kapılarını çalıp onları ikna etmeye başlayacak.

Okuma yazma bilmeyen erkeklere eğitim

25 Haziran 2017 09:35

Evlerinde ziyaret edilecek babaların, “Okumanın yaşı, cinsiyeti olmaz” denilecek. Gerekli sayı sağlandıktan sonra farklı noktalarda kurs açılacak.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özellikle göç yoluyla ilçeye gelen ve okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar için kurslar düzenleyen Bayraklı Belediyesi, geçen zamanda binlerce kişinin okuma-yazma öğrenmesine yardımcı oldu. Özellikle ev hanımlarının katıldığı kurslardan okuma-yazma öğrenerek, ayrılan vatandaşların mutluluğu hem yüzlerine hem de sözlerine yansıdı.



Erkekler ikna edilecek


Bayraklı Belediyesi özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği okuma-yazma kursuna, okuma-yazma bilmeyen erkeklerin de katılımını sağlamak için harekete geçti. Gecekondu olarak tabir edilen bölgelerde çeşitli gerekçelerle kursa katılmayan erkeklerin katılımını sağlayabilmek için vatandaşlar belediye görevlileri tarafından ikna edilecek. Okuma-yazma bilmeyen evin babalarına, “Okumanın yaşı, cinsiyeti olmaz”, “Utanma! Okuma- yazma öğren” denecek.



“Umarım sonuç alırız”


Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, okuma-yazma kursuna katılan binlerce kişinin aldıkları eğitim sonrası okuma-yazma öğrendiğini hatırlatarak, “Semt merkezlerimizde açtığımız bu kurslarımıza kadınlar geliyor. Biz okuma-yazma bilmeyen erkeklerin de buraya gelmesini istiyoruz. Bunda utanacak, çekinecek bir şey yok. Kursumuzu tamamlayıp okuma-yazmayı öğrenenler, ‘Artık gazete, dergi okuyabiliyorum ya da otobüs numaralarını okuyabiliyorum’ diyor. Kursumuzu bitirip lise öğrenimine başlayan bile var. Erkekleri de kurslarımıza bekliyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir çalışma yapacak. Umarım sonuç alırız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:32
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!