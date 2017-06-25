Okuma yazma bilmeyen erkeklere eğitim

Evlerinde ziyaret edilecek babaların, “Okumanın yaşı, cinsiyeti olmaz” denilecek. Gerekli sayı sağlandıktan sonra farklı noktalarda kurs açılacak.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında özellikle göç yoluyla ilçeye gelen ve okuma-yazma bilmeyen vatandaşlar için kurslar düzenleyen Bayraklı Belediyesi, geçen zamanda binlerce kişinin okuma-yazma öğrenmesine yardımcı oldu. Özellikle ev hanımlarının katıldığı kurslardan okuma-yazma öğrenerek, ayrılan vatandaşların mutluluğu hem yüzlerine hem de sözlerine yansıdı.

Erkekler ikna edilecek

Bayraklı Belediyesi özellikle ev hanımlarının ilgi gösterdiği okuma-yazma kursuna, okuma-yazma bilmeyen erkeklerin de katılımını sağlamak için harekete geçti. Gecekondu olarak tabir edilen bölgelerde çeşitli gerekçelerle kursa katılmayan erkeklerin katılımını sağlayabilmek için vatandaşlar belediye görevlileri tarafından ikna edilecek. Okuma-yazma bilmeyen evin babalarına, “Okumanın yaşı, cinsiyeti olmaz”, “Utanma! Okuma- yazma öğren” denecek.

“Umarım sonuç alırız”

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, okuma-yazma kursuna katılan binlerce kişinin aldıkları eğitim sonrası okuma-yazma öğrendiğini hatırlatarak, “Semt merkezlerimizde açtığımız bu kurslarımıza kadınlar geliyor. Biz okuma-yazma bilmeyen erkeklerin de buraya gelmesini istiyoruz. Bunda utanacak, çekinecek bir şey yok. Kursumuzu tamamlayıp okuma-yazmayı öğrenenler, ‘Artık gazete, dergi okuyabiliyorum ya da otobüs numaralarını okuyabiliyorum’ diyor. Kursumuzu bitirip lise öğrenimine başlayan bile var. Erkekleri de kurslarımıza bekliyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir çalışma yapacak. Umarım sonuç alırız” dedi.