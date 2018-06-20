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20 Haziran 2018 13:09

“Okuma Yazma Seferberliği” kursiyerleri sertifika aldı

İzmir ‘in Aliağa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuma Yazma Seferberliği kapsamında, okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

“Okuma Yazma Seferberliği” kursiyerleri sertifika aldı

20 Haziran 2018 13:09


Helvacı İlkokulunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Halk Eğitim Müdürü Fevzi Bayır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Barış Özel ile okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve kursiyerlerin yakınları katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde İlçede 5 mart ile 29 Mayıs tarihler arasında 120 saatlik, 12 merkezde okuma yazma açılan kursların başarıyla tamamlandığını, bu merkezlerde bir tanesinin Helvacı Mahallesinde olduğunu belirterek, “Okuma yazma bilmek insanın kendini özgür hissetmesini ve hayatınızın her anlamında kolaylık sağlamasıdır. Örneğin bir yere gideceğinizde ulaşım araçlarının üzerindeki yazıları okuyabilirsiniz. Alış verişlerde, alacağınız eşyanın fiyatlarını okuyabilirsiniz. Bu kurslarımız devam edecektir. Şayet çevrenizde okuma yazma bilmeyenler varsa, bu kursa katılımların sağlanmasını istiyorum. Burası sizin ikinci evinizdir. Kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandınız. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.


Kursa katılan 40 yaşında ve 3 çocuk annesi Emine Özbek ise sertifika töreninde “Mevsimler” adlı bir şiir okuyarak, şimdiye kadar okuma yazma bilmediğini, kursa katılarak okuma yazmayı öğrendiğini, bu durumdan da çok mutlu olduğunu söyledi.


Yapılan konuşmaların ardından 23 kursiyere kurs bitirme belgesi verildi.




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