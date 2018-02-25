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25 Şubat 2018 10:44

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde son gün 28 Şubat

Aliağa Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memuru Hüseyin Geldi, 2016 yılı damgalı ölçü ve tartı aleti kullanan esnaflar için beyanname verme süresinin 28 Şubat Çarşamba günü mesai bitiminde son bulacağını söyledi.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayenelerinde son gün 28 Şubat

25 Şubat 2018 10:44

Geldi, 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunun ilgili maddesi gereği ölçü ve tartı aletlerinin muayene işlemlerini yaptırmayanlar hakkında da cezai işlem uygulanacağını belirtti.



Pazarcı ve üreticilerin bağlı bulundukları belediyenin ölçü ayar bürolarına, şehir içindeki esnafın ise yetkili muayene servislerine başvurmaları gerektiğinin altını çizen Aliağa Belediyesi Grup Merkezi Ölçüler Ayar Memuru Hüseyin Geldi, “Ölçü ve tartı aletlerinin 2 yılda bir periyodik olarak damga ve muayenelerinin yapılması zorunluluğu var. Aliağa’daki mükelleflerimiz damga ve muayene işlemlerinin yapılabilmesi için Aliağa kapalı pazaryerindeki ölçü denetim merkezine başvurmaları yeterlidir. Yasa gereği beyanname vermeyenler hakkında 3516 sayılı yasanın 15/C maddesi uyarınca iki bin liraya kadar para cezası uygulanacaktır” dedi.



Müracaatlar ölçü ayar memurluklarına yapılacak


Aliağa Belediyesinin ölçü ayarları konusunda Bakırçay bölgesinin merkezi olduğunu da ifade eden Geldi, “Aliağa Belediyesi Grup Merkezi olarak Menemen, Foça, Bergama, Dikili ve Kınık Belediyesine hizmet veriyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızı bu yıl ki müracaatlarla ilgili bilgilendirmeyi uygun gördük. Mükelleflerin bağlı bulundukları belediye sınırları içerisindeki ölçü ayar memurluklarına müracaat etmeleri gerekiyor. Bu belediyelerde bizim görevlendirdiğimiz, bizim adımıza beyanname toplayan görevliler var” diye konuştu.




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