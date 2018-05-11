Ölen 24 can anısına Anneler Anıtı gözyaşlarıyla açıldı

Geçtiğimiz yıl İzmir’İn Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi’nden Marmaris’e 13 Mayıs Anneler Günü tatili için giden ancak bindikleri tur midibüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 24 kişi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Kazanın izleri yüreklerden silinmezken, hayatını kaybedenlerin hatırasını yaşatmak için acının yıldönümünde "Yaylacık Anneleri Parkı ve Anıtı" açıldı. Buca Belediyesi’nin vefa örneği göstererek yaptığı karanfilden oluşan anıtı gören ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

“Yaraları birlikte saracağız”

Anıtın açılış töreninde konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının hala çok taze olduğunu belirterek, “Yitirdiğimiz canlarla sadece Buca’nın değil, tüm Türkiye’nin içi kan ağladı. Birlikle beraberlikle bu yaraları sarıyoruz, saracağız. Yetirdiğimiz canlarımızı, annelerimizi anılarına yaptığımız parkımızla, anıtımızla ölümsüzleştirmek istedik. Sadece yıl dönümlerinde değil, her zaman rahmetle anacağız, unutmayacağız. Kaybettiğimiz annelerimizin tüm yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında yanlarındayız” diye konuştu. Açılış töreninde elim kazada annesini kaybeden Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi öğretmenlerinden Yasemin Namlı Arkan, Başkan Piriştina’ya şükran çiçeği verdi.Buca Belediyesi geçtiğimiz yıl Muğla’nın Marmaris ilçesine Anneler Günü kutlamasına giderken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren 24 Bucalıyı unutmadı, anılarına Anneler Parkı ve anıtı yaptı" dedi.

Gözyaşları sel oldu

Başkan Piriştina’nın konuşmasının ardından anneler anısına yapılan karanfil motifli anıt siyah bezle kaplandı. Başkan Piriştina ölenlerin yakınları ile birlikte anıtın açılışını yatığı sırada ise, gözyaşları sel oldu. Faciada hayatını kaybedenlerin arasında bulunan 18 yaşındaki Melisa Şele’nin annesi kızı için feryat ederken, yürekler dağlandı.

Dualar gönderildi

Yaylacık Camiinde okunan mevlid-i şerif ve kılınan Cuma Namazının ardından yapılan açılış törenine kazada yaşamını yitiren Bucalıların acılı yakınları, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Buca Müftüsü Muharrem Gül ve yürek burkan acıyı unutmayan yüzlerce Bucalı katıldı.

Karanfil motifli anıt

Karanfil motifli Anneler Anıtı’nın ertafına korkunç kazada hayatını kaybeden Fatma Sevindik, Nesrin Öksüz , Habil Güler, Mükerrem Salcan, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Melisa Şele, Feray Akın, Gülüzar Kılıç, Cemile Sönmez, Fermudiye Ay , Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı’nın isimleri anıta yazıldı.