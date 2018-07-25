Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:17

Ölen köpeğini görünce çığlık çığlığa sinir krizi geçirdi

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu Pug cinsi bir köpek olay yerinde öldürürken, köpeğin sahibi de sinir krizi geçirdi.

Ölen köpeğini görünce çığlık çığlığa sinir krizi geçirdi

25 Temmuz 2018 14:17


Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesinde Pug cinsi olan ’Paşa’ isimli köpek, Osman Demirci tarafından gezmeye çıkartıldı. Demirci, sokakta gezdikten sonra köpeği kucağına alarak evin yolunu tuttu. Oturdukları apartmanın önüne geldikleri anda Paşa isimli köpek, Osman Demirci’nin kucağından atlayarak yolun karşısına geçmek istedi. O sırada hızlı geldiği iddia edilen 35 GH 770 plakalı otomobil, köpeğe çarptı. Köpek çarpmanın etkisiyle olay yerinde öldü.



Çığlık çığlığa ağladı, krizi geçirdi


Köpeğin öldüğünü anlayan sahibi Özlem Demirci, olay yerine çığlık çığlığa ağlayarak geldi. Köpeğinin başında ağlayan genç kızı, babası Osman Demir ve aile yakınları sakinleştirmeye çalıştı; ancak genç kız sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen trafik polisleri tutanak tutarken, Demirci ailesi konu hakkında şikayetçi oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç