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07 Haziran 2018 11:38

Olimpik Anneler Projesi, milli sporcuları öğrencilerle buluşturmayı sürdürüyor

P&G Türkiye, TMOK ve MEB iş birliği ile Türkiye genelindeki 300’den fazla yatılı bölge okulunun spor eşofmanları yenilendi.

Olimpik Anneler Projesi, milli sporcuları öğrencilerle buluşturmayı sürdürüyor

07 Haziran 2018 11:38

50 bine yakın öğrenci yaz tatiline yeni spor eşofmanlarıyla girmeye hazırlanırken, proje kapsamında Milli Yelkenciler Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz İzmir Ödemiş’teki 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret etti.


P&G Türkiye’nin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle hayata geçirdiği Olimpik Anneler Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) desteğiyle Türkiye genelindeki yatılı bölge ortaokullarının eşofmanlarını yenilerken, öğrencileri spora yönlendirebilmek için milli sporcularla buluşturmaya da devam ediyor. Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Milli Yelkenciler Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz, İzmir Ödemiş’teki 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Sporcular, Olimpik Anneler Projesi’nin gençlerin alternatif spor dallarına yönlenebilmesi açısından çok kıymetli olduğunu dile getirdiler. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi başarıyla temsil eden Milli Yelkenciler, Olimpiyat deneyimlerini de öğrencilerle paylaştılar.


P&G ve TMOK işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçen Olimpik Anneler Projesi, anneler başta olmak üzere tüm aileleri çocuklarını spora yönlendirmeleri için bilinçlendirmeyi amaçlarken, MEB’in desteğiyle okulların spor ekipmanlarını yenileyerek çocukların ve gençlerin spor yapma imkanlarını da iyileştiriyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 330 binden fazla spor ekipmanı 81 ildeki yüzlerce okula dağıtıldı. Bu yıl ise ilk kez aralarında Afyonkarahisar’ın da olduğu Türkiye’nin 61 ilindeki 300’den fazla yatılı bölge ortaokulunun eşofmanları yenilenmeye devam ediyor.


P&G ve TMOK, Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz ’in de aralarında bulunduğu Olimpik Anneler Projesi kapsamında 21 farklı branştan 30 milli sporcu ve annesini destekliyor.




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