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05 Aralık 2017 15:20

Ölü bulunan kardeşler zehirlenmemiş

İzmir’in Konak ilçesinde evlerinde ölü bulunan 3 ve 6 yaşındaki iki kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Ölü bulunan kardeşler zehirlenmemiş

05 Aralık 2017 15:20


İzmir’in Ballıkuyu semtinde 28 Kasım’da evlerinde ölü bulunan Yunus Emre (3) ve Irmak Oral (6) kardeşlerin ölümüne ilişkin İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından hazırlanan raporda, çocuklarda herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı, ağız ve dudaklarında kuruluk görüldüğü ifade edildi. İki kardeşin cansız bedenlerinin bulunduğu odada kapı ve pencerelerin kapalı olduğu ve elektrikli ısıtıcı çalıştığı ifade edilen raporda, bu nedenle içerinin oksijensiz kalmış olabileceği değerlendirildi.


Talihsiz kardeşlerden doku ve kan örnekleri ile yastık ve çarşaftan alınan numuneler, detaylı inceleme yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesine gönderilirken, Cinayet Büro ekipleri de İzmir Adli Tıp Kurumu yetkilileri ile birlikte iki çocuğun ölü bulunduğu evde inceleme yaptı. Çocukların dedesi Tahsin Ş. ile bir kez daha görüşen ekiplerin, odanın metrekaresini 5 metrekare olarak ölçtüğü ifade edildi.




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