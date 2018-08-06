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06 Ağustos 2018 11:13

Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

İzmir’in Urla ilçesinde cumartesi gecesi yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Ölü caretta caretta kıyıya vurdu

06 Ağustos 2018 11:13

İddiaya göre, caretta carettanın alınması için pazar günü yetkililere haber verildi ancak ölü kaplumbağayı almak için belediyeye ait ait çöp kamyonu getirildi.


Hayvanseverlerin çöp kamyonuna tepkisi üzerine kaplumbağa bu sabah belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Urla Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gömüldü.


İzmir’in Urla ilçesindeki Kalabak sahilinde, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki ölü caretta caretta kıyıya vurdu. Kaplumbağayı kıyıda ölü vaziyette gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken iddiaya göre caretta carettanın alınması için Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne haber verildi ancak ölü kaplumbağayı almak için Urla Belediyesine ait ait çöp kamyonu getirildi. Vatandaşların caretta carettanın çöp kamyonuna atılmasına karşı çıkması üzerine, görevlilerin sahilde bir süre beklediği öğrenildi. Caretta caretta, bu sabah hayvanseverlerin uğraşı ile belediyenin temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak Urla Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gömüldü. Hayvanseverler, her sene nesli tükenmekte olan caretta carettaların Urla kıyılarına vurduğunu belirterek, bu ölümlerin araştırılmasını istedi. Hayvanseverler, gönüllü hayvan hakları savunucuları ve belediye veteriner işlerinin çabalarıyla uygun bir şekilde defin işleminin sağlandığını söyledi.




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