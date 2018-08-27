Ölümden döndü ama saç hayalinden vazgeçmedi

Tedavi sonrası hayata dönen Kılıç, saç sevdasından vazgeçmedi. Memleketi İzmir’de özel bir hastanede saç ektiren Özgür Kılıç, “Sonunda saçlarıma kavuştum, çok mutluyum" diye konuştu.

İzmirli aşçı Özgür Kılıç, İstanbul’da saç ektiren kardeşi Engin Kılıç’ın şaçlarını çok beğendi. Kılıç da bu yılın başında saç ektirmeye karar verdi. Abisinin saç ektirdiği merkeze gitmeyi kararlaştıran Kılıç, Ocak ayında İstanbul’a uçtu. Kardeşi motoruyla onu İstanbul’daki havalimanından aldı. Pendik otoyolunda zincirleme meydana gelen kazada, motordan uçup 10 metre yüksekten yere çakılan Kılıç, gözlerini Kartal Devlet Hastanesinde açtı. Yüz kemikleri kırılan ve kafatası çatlayan, kulak zarları patlayan Kılıç, dört gün yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi verdi. Doktorların çabası ve azmi sayesinde hayata tutunan Kılıç, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

"Ağabeyimin saçlarını çok beğenmiştim”

Kaza travmasını kısa sürede yenen ve işinin başına dönen aşçı, saç ekim sevdasından da vazgeçmedi. Bu kez İzmir’de bir saç ekim merkezi aramaya başlayan Kılıç, Özel Medifema Hastanesi Saç Ekim Merkezine başvurdu. Yapılan tetkik ve kontrollerin ardından sağlığının iyi olduğu ve saç ekimi açısından bir sorun olmadığı anlaşıldı. Geçen günlerde doktor kontrolünde, uzman ekip tarafından gerçekleştirilen işlemle, saç ekimi başarıyla gerçekleştirildi. Aynaya artık gülümseyerek baktığını belirten Kılıç, "Saçlarım en kısa sürede çıkacak. Çok mutluyum. Kardeşim İstanbul’da bir hastanede saç ektirmişti. Ağabeyimin yeni saçlarını çok beğenmiştim. Saç ektirmek için gittiğim İstanbul’da talihsiz bir kaza geçirdik. Tedavi sonrası hayata döndüm. Saç ektirmek İzmir’de nasip oldu” diye konuştu.

Saç Ekim Birimi Sorumlusu Bircan Saydan, başarılı bir ekim gerçekleştirdiklerini ifade etti.