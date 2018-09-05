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05 Eylül 2018 15:23

Ölüme yolculuk yapan 32 göçmen böyle yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu farklı uyruklu 32 göçmen yakalandı.

Ölüme yolculuk yapan 32 göçmen böyle yakalandı

05 Eylül 2018 15:23

Göçmenlerin yakalanma anıda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, göçmenleri fark etti ve durdurdu. Lastik botta bulunan göçmenler, daha sonrada tahliye edildi. 8 Afganistan, 6 Suriye, 4 Dominik, 3 Filistin, 3 Pakistan, 3 Yemen, 2 Orta Afrika, 1 Irak, 1 Kongo ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildiği öğrenildi.




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