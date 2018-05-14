Omurilik Felçlisi Okan, göğe yükselerek hayalini gerçekleştirdi

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) 2015 yılında hayata geçirdiği ve gönüllü kişilerle, engelli birey ve refakatçisinin birlikte dışarıda bir gün geçirmelerine fırsat tanıyan ‘Benimle Çıkar Mısın?’ projesi, 39 yaşındaki omurilik felçlisi Okan Aracagök’ün yüzünü güldürdü. 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek üzere yapılan proje ilk kez İzmir’de gerçekleşirken, omurilik felçlisi Aracagök de hayalini gerçekleştirdi. Projenin İzmir’deki sponsor oteli çalışanı Bahar Kaya, Okan Aracagök’ün isteğini gerçekleştirmek için gönüllü oldu. Okan Aracagök, yıllardır sabırsızlıkla gerçekleştirmek istediği hayalini İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı’nda Bahar Kaya ile birlikte gerçekleştirerek, vinçle 32 metre yükseldi ve gökyüzünde özgürlüğü yaşadı.

“Yukarısı inanılmaz heyecanlı ve çok mutluyum”

Vinçle göğe yükseldikten sonra duygularını anlatan ve gökyüzünde olmanın ilk kez yaşadığı bir duygu olduğuna dikkat çeken Okan Aracagök, “Birçok hayalim vardı ve bunların içinde bir tanesi de göğe yükselmekti. Yukarısı inanılmaz heyecanlı, 32 metreden etrafa bağımsız olarak bakıyorsunuz. Güvenlik önlemi olması gerekiyor. Ama yukarısı gerçekten heyecanlı ve güzel, tavsiye ederim. Amaç, hayalini gerçekleştirmek isteyen engellinin hayalini gerçekleştirmekti. Mutluyuz ve heyecanlıyız. Yukarıdan bakmak sanki gözünüze bir resim sokarlar yangın zannedersiniz ama yukarıdan baktığınız zaman daha geniş çerçevede baktığınız zaman kamp ateşi etrafında çocuklar vardır, eğlenirler. Onun gibi yukarısı güzel ve İzmir’i seyretmek yukarıdan daha heyecanlı” dedi.

“Engelsiz bir yaşam için engele ruhsat verme”

Engelliler için belediyelere de çağrıda bulunan Aracagök, fiziksel engellerin oluşmasındaki en önemli nedenlerden birinin belediyelerin evrensel standartlara uygun olmayan projelere ruhsat vermelerinden kaynaklandığını savunarak, ‘engelsiz bir yaşam için engele ruhsat verme’ çağrısında bulunuyor.

Birine yardım etmek için atladı felç kaldı

Omurilik Felçilisi Okan Aracagök, 1995 yılında Fethiye Göcek’te bir tur teknesindeyken yaşlı bir kadına yardım etmek amacıyla 2.5 metre yükseklikten yarım metre derinliğindeki sığ suya balıklama atlayınca boynunu kırdı. Omurları parçalanan Aracagök, ameliyattan sonra yaklaşık 1 ay hastanede yattı. Taburcu olduktan sonra da bir yıl yatağa bağımlı yaşadı. Ancak hayata sıkı sıkı tutunan Aracagök, 12 yıl boyuncu fizik tedavi gördü ve pek çok şeyi yeniden öğrendi.Tekerli sanldaye ile sosyla hayata karışmaya başlayan Aracagök, Karşıyaka OneTeam’in koşu takımında oynuyor.