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20 Mayıs 2018 10:39

On binlerce İzmirli Gündoğdu’ya aktı

Atatürk’ün “Benim doğum günüm dediği” 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İzmir’de, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.

On binlerce İzmirli Gündoğdu’ya aktı

20 Mayıs 2018 10:39

Gündoğdu Meydanı’na akan on binlerce İzmirli hep bir ağızdan marşlar söylerken, Can Bonomo, Ceza ve Sattah konseri hem gençlere hem de her yaştan İzmirliye bayram coşkusu yaşattı. Havai fişek ve ışık gösterileri de unutulmaz görüntülere sahne oldu.



19 Mayıs’ı kutlamak için Gündoğdu Meydanı’nda buluşan binlerce İzmirli, unutamayacakları bir gece yaşadı. Havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı’nı dillendiren İzmirliler, tam bir bayram coşkusu yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlediği konserde Can Bonomo, Ceza ve Sattah sahne aldı. Sevilen üç sanatçının konserini izlemeye gelen gençler, bayram coşkusunu doya doya yaşarken, her yaştan İzmirli de bu coşkuya ortak oldu. Türkiye’nin ilk Reggae grubu olan Sattas, Türkçe Rap’in uluslararası sahnedeki sesi Ceza ve Pop-Rock tarzını kendine has yorumlayan Can Bonomo’nun konseri büyük beğeni topladı. İzmir’de 19 Mayıs coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.




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