Diğer
Kategoriler
11 Haziran 2018 11:07

On binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar

İzmir’de toplamda 19 binden fazla uyuşturucu hapla yakalanan zehir tacirleri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

On binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar

11 Haziran 2018 11:07


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö., M.K. ve A.T. isimli şahısların doğu ve güneydoğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu İzmir’e getirip piyasaya sürecekleri istihbaratını aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T.’nin (26), "34" plaka sayılı aracı kullandıkları ve İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir adreste kaldıkları tespit edildi.


Narkotik ekipleri, 9 Haziran günü Konak’ta bulunan ikamete ve "34" plaka sayılı araca eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, H.Ö., M.K. ve A.T.’yi gözaltına aldı. Söz konusu araçta yapılan aramalarda, farklı poşetler içerisinde bin 900 adet ekstasy hap, vites kutusu aksamı içerisine gizlenmiş satışa hazır hale getirilmiş poşetler içerisinde 13 adet ekstasy hap ve satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinler içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Konak’taki ikamette yapılan aramalarda ise farklı poşetler içerisinde 17 bin 387 adet ekstasy hap ele geçirildi.


İşlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç