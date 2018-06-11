On binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö., M.K. ve A.T. isimli şahısların doğu ve güneydoğu illerinden temin ettikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu İzmir’e getirip piyasaya sürecekleri istihbaratını aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T.’nin (26), "34" plaka sayılı aracı kullandıkları ve İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir adreste kaldıkları tespit edildi.

Narkotik ekipleri, 9 Haziran günü Konak’ta bulunan ikamete ve "34" plaka sayılı araca eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, H.Ö., M.K. ve A.T.’yi gözaltına aldı. Söz konusu araçta yapılan aramalarda, farklı poşetler içerisinde bin 900 adet ekstasy hap, vites kutusu aksamı içerisine gizlenmiş satışa hazır hale getirilmiş poşetler içerisinde 13 adet ekstasy hap ve satışa hazır hale getirilmiş şeffaf jelatinler içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Konak’taki ikamette yapılan aramalarda ise farklı poşetler içerisinde 17 bin 387 adet ekstasy hap ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen H.Ö. (25), M.K. (26) ve A.T. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.