Önce bıçaklanıp sonra yakılmıştı, sanıklar hakim karşısına çıktı

ve ağabeyi Salman Y.’nin ’Tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası ile yargılandığı davaya devam edildi. Cinayet zanlısı olarak hala aranan Halil Y. bulunamazken, ağabeyi tutuklu sanık Salman Y. duruşmaya katıldı.

Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016 yaşanan olayda, bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik’e ait olduğu tespit edilmişti. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik’in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.’nin ağabeyi Salman Y. yakalanıp tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcı zanlılar Halil Y. ve Salman Y.’ye ’Tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Salman Y., Sibel Çelik’in annesi Cemile, babası Süleyman Çelik, müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Tanık olarak dinlenen Ayten A., "Sibel’in çalıştığı iş yeri benim çalıştığım iş yerinin yakınındaydı. Bu nedenle kendisiyle zaman zaman görüşüyordum. Kendisi telefon almak için para biriktiriyordu. Yeterli parayı biriktirdiğini düşündüğü zaman erkek arkadaşı Halil ile birlikte çalıştığım iş yerime geldiler. Parası yetmediği için parayı Halil tamamladı. Bana evleneceklerini söylediler. Sanık Halil, evlendiklerinde Sibel’in çalışmasına gerek kalmayacağını söylüyordu. Anlattığım bu olay, Sibel’in ölümden bir gün önceydi. Sibel’i en son o gün gördüm. Sebil’in sanık Halil’in evine gidip kaldığını duyuyordum" dedi.

Sanık Salman Y., aleyhte olan tanık beyanlarını kabul etmezken tahliyesini talep etti. Savcı, sanık Salman Y.’nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Halil Y. hakkındaki yakalama kararının devamına, sanık Salman Y.’nin tahliye talebinin reddine karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ekim ayına erteledi.

Olayın geçmişi

Geçtiğimiz 12 Temmuz Salı günü saat 03.30 sıralarında, Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak’taki, 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonrası alev kaplayan daireyi kısa sürede söndürdü. İki odalı dairenin içerisi kullanılamaz hale gelirken inceleme yapan itfaiye ekipleri, evde bir kadının yanmış cesedini baza içinde buldu. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yanmadan önce bıçaklandığı ve cesetten akan kanın yerde olduğu saptandı. Bıçaklandıktan sonra bazanın içine atılan kadının üzerine de yatak yığıldığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrası cesedin Sibel Çelik’e ait olduğu ortaya çıktı, İddiaya göre, önce bıçaklanıp daha sonra yakılarak feci şekilde hayatını kaybeden Sibel Çelik ile Halil Y.’nin 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişanlılık hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Sibel Çelik’in ailesinin Halil Y. ile ilişkisini onaylamadığı ileri sürüldü. Olay sonrası Sibel Çelik’in katil zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. yakalanamazken Halil Y.’nin ağabeyi Salman Y. yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşi de deniz de boğulmuştu

Sibel Çelik’in kardeşi Şakir Çelik’in de 2015 yılında Nisan ayında denizde boğulduğu ortaya çıktı. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde eğitim veren Anafartalar İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesinden aralarında Çelik’in kardeşi işitme engelli Şakir Çelik’in de bulunduğu 10 öğrenci ve iki öğretmen, bir AB projesi kapsamında 4 Nisan 2015’te İspanya’ya gitti. Grup, Malaga’daki tatil beldesi Marbella’da denize girdi. Öğrencilerden Şakir Çelik ve 18 yaşındaki Serdar Fidan ile Bilgisayar öğretmeni 30 yaşındaki Ümit Nalbant, dalgaların etkisiyle boğularak can verdi.