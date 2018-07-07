Önce engelli babalarını darp etti şimdi de çocuklarını

’nın bu kez de engelli adamın 2 oğlunu darp etti.

Torbalı Atatürk Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta Suriyeli Halit Z. ile Tahsin A.’nın, yüzde 96 engelli olan Ali Gündüzeli’yi darp ettiği iddia edilmişti. Yaşanan olaydan sonra Suriye uyruklu Halit Z. Sınır dışı edilirken, yapılan işlemlerin ardından Tahsin A. serbest bırakılmıştı. Olayın üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen Tahsin A.’nın bu kez de engelli vatandaşın iki oğluna saldırdığı öğrenildi. Dün saat 22.00 sularında Torbalı Atatürk Mahallesi 1540 Sokak’ta meydana gelen olayda Tahsin A., Gündüzeli Ailesi’nin oturduğu evin karşısında bulunan kaldırıma oturdu. Bu durumu gören Ali Gündüzeli’nin oğlu Süleyman Gündüzeli şahsı uyarıp oradan ayrılmasını istedi. Tüm ısrarlara rağmen Tahsin A. oturduğu kaldırımdan kalkmadı.

Tahsin A.’nın kalkmaması üzerine pes eden Gündüzeli motosikletine bindiği sırada Tahsin A. tarafından saldırıya uğradı. Elinde bulunan cam şişeyle motosikletin üzerinde bulunan Süleyman Gündüzeli’ye vuran Tahsin A., Gündüzeli’ni boynundan yaraladı. Abisinin yaralandığını gören 16 yaşındaki kardeşi Ömer Gündüzeli, Tahsin A. ile boğuşmaya başlarken o da elinden yaralandı. Olayın büyümesi üzerine vatandaşlar emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine sağlık görevlileri de sevk edildi. İki kardeşi yaralayan Tahsin A., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.