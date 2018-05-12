Onlar artık traktör dünyasının klasikleri

Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga Saylan, AR-GE’ye en fazla kaynak ayıran 500 şirketten biri olan ve bugüne kadar çıkardığı her yeni traktörde kendiyle rekabet eden Erkunt’un 5 modelinin traktör dünyasında birer klasik haline geldiğini söyledi. Tolga Saylan, Erkunt için çiftçilerin öneri ve beklentilerinin çok önemli olduğunu belirterek her geçen yıl büyüyen bir aile olduklarını ifade etti.

Saylan, “Yıllardır çiftçilerden gelen mektup ve mesajlarla, traktörlerimiz için yazılmış türkü ve şiirler var. Çiftçiler için klasikleşen hatta sadece model isimleri ile çağırılarak adeta aileden birisiymiş gibi özen gösterilen Bereket 60, Kıymet 90 Lüks, Kıymet 90E+, Kudret 105E+, CRD Haşmet 110 Lüks modellerini tekrar sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Modellerimiz klasik haline geldi”

Erkunt Traktör Genel Müdürü Tolga Saylan, bu modellerin hepsinin çiftçinin derdine çözüm bulmak için üretildiği ve tasarım çalışmalarında sadece çiftçinin istekleri göz önünde tutulduğu için bugün birer klasik hale geldiğini kaydetti.

Saylan şöyle devam etti: “Biz yıllar içinde bir aile olduk, çiftçimizi velinimetimiz olarak bildik ve onların istediği traktörleri onlara ancak onları dinleyerek verebileceğimizi ilk kurulduğumuzda idrak ettik. Varlıkları ile bize hayat veren, Erkunt traktörlerini sektörün klasikleri arasına alan tüm çiftçi dostlarımıza şükran borçluyuz. Bu vesile ile hepsinin Dünya Çiftçiler Gününü kutluyor, her zaman söylediğim ‘Siz olmadan Türkiye olmaz’ mesajımı bir kez daha tekrarlamak istiyorum” dedi.

Klasikleşen bu modellerin tanıtımı esnasında çiftçilerin yazdığı ve söylediği türküler dinlendi, şiirler okundu. Ayrıca, traktörlerinin en güzel hallerini ölümsüzleştiren çiftçilerin, Erkunt sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.