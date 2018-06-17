Onlar emekli olmak için 60 yıl çalıştı

Ege İhracatçı Birlikleri, 1939 yılında kuruluşundan itibaren kullandığı ve 90’lı yıllarda bilgisayarların günlük hayatımıza girmesiyle zaman içinde emekliye ayırdığı daktilolarını Alsancak, 1. Kordon’daki binasında sergiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ihracat birliği olan İzmir Kuru Meyveler İhracatçıları Birliği 1939 yılında kuruldu. 1940 yılına gelindiğinde Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki ihracatçı birliği sayısı 6’ya yükseldi.

1940’lardan 1990’lara kadar geçen süreçte o günün teknolojisinde daktilolar ihracatçı birlikleri çalışanlarının en büyük yardımcısıydı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin kuruluşundan itibaren Ege Bölgesi’nden dünyanın dört bir tarafına yapılan milyarlarca dolar değerindeki ihracatı EİB çalışanları daktilolar aracılığıyla kayda alıyordu.

EİB’de sergilenen daktilolar, hesap makineleri birliğin 1939 - 1950 yılları arasında farklı dönemlerde satın alarak envanterine kattığı ve dijitalleşmeye kadar kullandığı cihazlar.

Sergilenen cihazlar arasında dikkat çeken bir grup da cep telefonları öncesi dönemde kullanılan araç telefonları. 1990’lı yıllarda sayıları 160 binlere kadar yükselen telefonlar da 2000’li yılların başlarında emekliye ayrıldı.

Türkiye ekonomisinin 1939-2000 yılları arasındaki bütün ihracat rakamlarının bilgileri bu cihazlarda yazıldı, hesaplandı ve iletişim sağlandı. Sergilenen cihazların en yaşlıları 1920 üretimi olan daktilo ve hesap makinesi. Cihazlar şimdi uzun yıllarını çalışarak geçirdikleri Ege İhracatçı Birlikleri’nin yeni binasında geçmişten günümüze ihracatın nasıl yapıldığını gösteriyor.

Emektar cihazlar Ege İhracatçı Birlikleri’nin Alsancak’taki binasında emeklilik hayatının keyfini çıkarıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde sergilenen daktilolar arasında en kıdemlisi, 1920 model Alman Seidel &Naumann markalı daktilo, Mercedes marka daktilo ise 1930 model. İtalyan Olivetti M40 Daktilo ise; 1940 model. Amerikan malı Remington Standart Daktilo 1950 yılında üretildi.