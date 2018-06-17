Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 12:31

Onlar emekli olmak için 60 yıl çalıştı

Kadınların 20 yıl, erkeklerin 25 yıllık çalışma sonrasında emekliliğe hak kazandığı yıllarda onlar 60 yıllık mesai sonrasında, teknolojinin gelişimi sayesinde emekliliğe hak kazandı.

Onlar emekli olmak için 60 yıl çalıştı

17 Haziran 2018 12:31


Ege İhracatçı Birlikleri, 1939 yılında kuruluşundan itibaren kullandığı ve 90’lı yıllarda bilgisayarların günlük hayatımıza girmesiyle zaman içinde emekliye ayırdığı daktilolarını Alsancak, 1. Kordon’daki binasında sergiliyor.


Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ihracat birliği olan İzmir Kuru Meyveler İhracatçıları Birliği 1939 yılında kuruldu. 1940 yılına gelindiğinde Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki ihracatçı birliği sayısı 6’ya yükseldi.


1940’lardan 1990’lara kadar geçen süreçte o günün teknolojisinde daktilolar ihracatçı birlikleri çalışanlarının en büyük yardımcısıydı.


Ege İhracatçı Birlikleri’nin kuruluşundan itibaren Ege Bölgesi’nden dünyanın dört bir tarafına yapılan milyarlarca dolar değerindeki ihracatı EİB çalışanları daktilolar aracılığıyla kayda alıyordu.


EİB’de sergilenen daktilolar, hesap makineleri birliğin 1939 - 1950 yılları arasında farklı dönemlerde satın alarak envanterine kattığı ve dijitalleşmeye kadar kullandığı cihazlar.


Sergilenen cihazlar arasında dikkat çeken bir grup da cep telefonları öncesi dönemde kullanılan araç telefonları. 1990’lı yıllarda sayıları 160 binlere kadar yükselen telefonlar da 2000’li yılların başlarında emekliye ayrıldı.


Türkiye ekonomisinin 1939-2000 yılları arasındaki bütün ihracat rakamlarının bilgileri bu cihazlarda yazıldı, hesaplandı ve iletişim sağlandı. Sergilenen cihazların en yaşlıları 1920 üretimi olan daktilo ve hesap makinesi. Cihazlar şimdi uzun yıllarını çalışarak geçirdikleri Ege İhracatçı Birlikleri’nin yeni binasında geçmişten günümüze ihracatın nasıl yapıldığını gösteriyor.


Emektar cihazlar Ege İhracatçı Birlikleri’nin Alsancak’taki binasında emeklilik hayatının keyfini çıkarıyor.


Ege İhracatçı Birlikleri’nde sergilenen daktilolar arasında en kıdemlisi, 1920 model Alman Seidel &Naumann markalı daktilo, Mercedes marka daktilo ise 1930 model. İtalyan Olivetti M40 Daktilo ise; 1940 model. Amerikan malı Remington Standart Daktilo 1950 yılında üretildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç