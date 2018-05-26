Onlar için kep atmak hayaldi, gerçek oldu

Yaşları 25-79 arasında değişen ve çoğunluğu kadın olan farklı özellikteki kursiyerler büyük bir cesaret örneği gösterdi. İçlerinde kanser hastası olan, bedensel engeli bulunan kursiyerler tüm zorluklara rağmen büyük bir azimle okuma-yazma öğrendiler. Torunlarıyla, çocuklarıyla birlikte okula gidip-gelen onlarla aynı sıraları paylaşan kadın kursiyerler öğrenciler için de örnek oldu. Konak Necatibey İlkokulu’nda 5 ayrı kursta okuma-yazma öğrenen kursiyerler için okul yönetimi tarafından düzenlenen “Diploma Töreni”nde her biri cübbe giyip, kep attı.

Necatibey İlkokulu Müdürü Aslı Esra Kaplan tarafından düzenlenen törene Konak Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Murat Reis Mahallesi Muhtarı ve Hüsnü Atabek Camisi din görevlisinin yanı sıra okulun öğretmenleri ve okul aile birliği üyeleri katıldı. Kursiyerler şiirler, hikayeler, tekerlemeler okuyarak duygu ve düşüncelerini ifade ederken, tören sonunda mezuniyet pastası kesmenin sevinci yaşandı.