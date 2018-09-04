Onlar İzmir’in gönüllü ateş savaşçısı orman köylüleri

Köylülerin bu duyarlılığı ise kritik zamanlarda adeta can suyu gibi.

Kemalpaşa ilçesi Yukarıkızılca Mahallesi’nde, orman köylülerinin ormana ve ağaca duyarlığı dikkat çekiyor. Sayıları 20 kadar olan alev savaşçıları, bir orman yangını duyduğunda veya haber aldığında tarladaki ve bahçedeki işini bırakıp yangına koşuyor. Kritik zamanlarda kritik müdahaleler yapan vatandaşlar, ellerine aldıkları tırmık, çapak ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tankerleriyle yangınlara müdahale ediyor. Orman işçisi olmayan ve tamamen gönüllü olan köylülerin bu duyarlılığına ise İzmir Orman İşletme Müdürlüğü duyarsız kalmadı. Müdürlük, köylülerin bu gönüllülüğüne karşı bir adet su tankerinin yanı sıra yangın işçilerinin giydikleri kıyafet ve botlardan; çapa, tırmık gibi malzemelere kadar ücretsiz olarak dağıttı.

"Ormanı korumak vatanı korumaktır"

Ekibin başında ise köyün sayılıp sevilenlerinden ’Mehmet Çavuş’ denilen Mehmet Çoban var. Çoban, erken ve hızla müdahale edilemeyen yangınların köylülerini de tehdit edeceğini ifade ederek, "Orman bize oksijen verir, hayat verir yaşam kaynağımızdır. Ormanı korumak vatanı korumaktır" dedi.

Ekip çavuşu Çoban, sadece orman yangınları konusunda değil ormana kötü niyetli insanlardan gelebilecek her türlü olumsuz davranışlara da izin vermediklerini, sıkı takipte olduklarını ve gördükleri şüpheli bir durumu jandarmaya ile Karabel Orman İşletme Şefliğine bildirdiklerini de sözlerine ekledi.

Gerçeği aratmayan tatbikat

İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan da gönüllü ateş savaşçılarını ziyaret ederek, gerçeği aratmayan bir tatbikat yaptı. Tatbikat adeta nefesleri keserken, köylülerin orman işçisi gibi performansı dikkat çekti. Erdal Şahan, Karabel Orman İşletme Şefliği görev alanında çıkan dört adet yangında orman köylülerinden oluşan gönüllü yangın ekibinin kendilerine destek olduğunu önemli fayda sağladığını söyledi. Şahan, Yukarıkızılca sakinlerinin ağaca ve ormana olan duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, orman teşkilatıyla orman köylüsü arasındaki dayanışmanın güzel bir örneğini burada sergilediklerini belirtti.