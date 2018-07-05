Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 09:56

Onların iş yeri sıcaklığı 150 derece

İzmir’de termometrelerin 40 dereceye dayandığı bugünlerde, kavurucu sıcaklığı çok daha yakından hissedenler de var.

Onların iş yeri sıcaklığı 150 derece

05 Temmuz 2018 09:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yol işçileri, asfaltın 150 dereceyi aşan sıcaklığıyla mücadele ediyor.


Yaz mevsiminin en sıcak zamanlarının yaşandığı, termometrelerin 40 dereceyi aştığı şu günlerde, asfalt işçileri çalışmalarına çok daha ağır koşullarda devam ediyor. Kışın yağışlar nedeniyle yıpranan yollardaki asfalt kaplamaları yenilemek için sıcak yaz günlerinde aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi asfalt ekipleri, adeta "yolu tutabilmesi için" gerekli ısı olan 160 dereceye ulaşmış asfalt malzemesiyle birlikte yanıyor. Kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 140 ile 160 derece arasında değişen asfalt sıcaklığına aldırış etmeden soluksuz ter döküyor.


İZBETON Merkez Asfalt plentinden 160 derece sıcaklıkta çıkan asfaltın dökülecek alana kamyonlar vasıtasıyla geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Yazın gelmesiyle birlikte asfalt harekatına başladık. İzmir’de 21 serim, 65 yama ekibi ve 54 sathi kaplama ekibiyle yaz aylarındaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Ekiplerimizi daha da çoğaltacağız” dedi.


Bayındır ve Bergama’da iki yeni şantiyeyi hizmete alarak asfalt ve parke üretiminde rekor kapasiteye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna bu yıl da hızlı bir giriş yaptı. Büyükşehir bu kapsamda, 2018 yılında 2 milyon 200 bin tonluk asfalt serimi hedefliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç