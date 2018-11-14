Onur Arvas: 'İzmir'in yatırımlarla önü açılır'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve iş adamı Onur Arvas, İzmir'in doğru yatırımlarla önünün açılacağını düşünüyorum. Potansiyeli olan bir şehir” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve iş adamı Onur Arvas, İzmir'in gelişme potansiyeline dikkat çekerek, “İzmir'i 2000'li yılların başındaki İstanbul'a benzetiyorum. İzmir, kısa zamanda neden bir İstanbul olmasın? İzmir'in kentsel dönüşüme açık alanları var. Doğru yatırımlarla ve projelerle çok daha farklı bir noktaya gelebilir” dedi. Ülkemizdeki ekonomik gelişmelerle ilgili de konuşan Arvas, “15 Temmuz'da sokağa çıkan vatandaşlarımızın yaptığı fedakarlıkları ödeme zamanımızın geldiğini düşünüyorum. Benim ruhumda ve inancımda beni bugüne getiren insanlara ihanet etmek yok. Bizi bugünlere getiren vatandaşlarımızdır. Benim gibi iş adamlarının elini taşın altına koyma zamanı geldi. Çünkü bir tane vatanımız var. Ülkemiz elden giderse, hayal edemediğimiz şeyler yaşarız. Doğru kimin tarafından yapılırsa takdir eder, yanlış kimin tarafından yapılırsa karşı çıkarız. Ülkemizin her kenti bir ülke gibi. Artık ideolojilerin bir tarafa bırakılıp, devletçi anlayışın hayata geçmesi gerektiğine inanıyorum. İş adamlarının, bürokrasinin hantal sisteminden kurtulduğu takdirde çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ticarette kar da zarar da olabilir. Risk almazsan ticaret yapamazsın. Bugün az kazanırsın, yarın önün açıldığında bunu telafi edebilirsin. Ancak ayrışmalar ve kamplaşmaları telafi edemeyiz. Dolayısıyla birlik olmak zorundayız” dedi.

“Yerelde adaya bakılmalı”

Kanaat önderi ve iş adamı Ramazan İzol ise 2019 yerel seçimlerinin İzmir açısından önemine değinerek şöyle konuştu; “Ankara'ya sık sık gidip geliyoruz. Sonuçta devletin nabzı Ankara'da atıyor. Bizim siyasetle bir ilgimiz yok ama devletle göbek bağımız var. Bu bağı hiçbir zaman koparmayacağız. İzmir, koca bir köy gibi kaldı. Bu köyü, kentsel dönüşümlerle ve yatırımlarla güçlendirmek lazım. Geçtiğimiz yerel seçimlerde İzmir'de Binali Yıldırım gibi bir değer görmezden gelindi. Önümüzdeki yerel seçimin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. İzmir'in artık net bir şekilde tavrını koyması lazım. Geçmişten gelen yanlışların yapılmaması gerekiyor. Yerel seçimler, hizmete dayalı seçimlerdir. Yerel seçimin, siyasetle ve partilerle çok fazla ilgisinin olmaması gerekir. Yerel seçimde, adayınızın iş yapabilme kalitesine göre oy verirsiniz. Ön yargılarla meseleye yaklaşmaya en başından beri karşıyız. Biz, hizmet etmeye gönül veren insanları seviyoruz ve destekliyoruz.”