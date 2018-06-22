Op. Dr. Çalışkan’a “En İyi Çıkış Yapan Plastik Cerrah” ödülü

Dr. Görkem Çalışkan, “En İyi Çıkış Yapan Plastik Cerrah” ödülüne layık görüldü.

Sanat, siyaset ve politika dünyasını buluşturan ödül töreni İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Şenol İpek ve Ece Gürsel’in sunduğu törende başarılı 67 kişi, kurum ve kuruluş ödüle layık görüldü.

Gece renk katan sanatçılar Selçuk Ural, Ömer Topçu, Murat Başaran, Ebru Polat, “Bu Benim Öyküm” şarkısı ile çıkış yapan Eli Türkoğlu ve Tuğçe Kandemir ile Devran İskender de ödüle layık görüldü. Magazin dünyasının tanınmış ismi sunucu Elif Güvendik de başarılarını ödülle taçlandırdı. Sevilen futbolcu Ümit Karan ise Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görüldü. Başarılı siyasetçiler kategorisinde ise AK Partili Markar Esayan ve CHP’li Gürsel Tekin ödüle layık görüldü. Gecede ödüllü sanatçılar, hareketli şarkılarıyla izleyicileri coşturdu.

İzmir’de çalışmalarını yürüten estetik ve plastik cerrahi uzmanı Op. Dr. Görkem Çalışkan ise “En İyi Çıkış Yapan Plastik Cerrah” ödülüne layık görüldü. Her insanın güzel olduğunu, estetik cerrahların sadece küçük dokunuşlar ile kişilerin güzelliğini ortaya çıkarttığını anlatan Çalışkan, ödülü almasında katkısı olan eşi ve ailesine teşekkür etti.