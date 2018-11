Optimum, yine ünlüler geçidine sahne olacak

İzmir'de, her hafta düzenlediği film galalarıyla oyuncu ve vatandaşları bir araya getiren Optimum, bu haftada 'Müslüm' ve 'Her Şey Seninle Güzel' filmlerinin yıldızlarını sevenleriyle buluşturacak.

İzmir'de, hemen hemen her hafta film galalarına ev sahipliği yapan Optimum AVM, bu hafta sonu yine iki filmin yıldız oyunlarını ziyaretçileriyle bir araya getirecek. 17 Kasım 2018 Cumartesi günkü programda, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı 'Müslüm' filminin oyuncuları alışveriş merkezine gelecek. Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nurinisa Yıldırım'ın üstlendiği, Ketche ve Can Ulkay'ın yönettiği, Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı, başrollerini ise; Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci ve Turgut Tunçalp'in paylaştığı ‘Müslüm' filminin özel gösterimi öncesinde film ekibi, Optimum ziyaretçileri ile buluşacak.

2013 yılında hayatını kaybeden efsane isim Gürses'in saat 16.00'daki İzmir galasında yıldız oyuncular, hem sevenleriyle fotoğraf çektirecek hemde filmi hayranlarıyla birlikte izleyecek.

Pazar günü Mert Fırat fırtınası esecek

Sinemaseverler iyi bir hafta sonu planlayan Optimum, 18 Kasım 2018 Pazar günü de yine büyük merakla beklenen ‘Her Şey Seninle Güzel' filminin özel gösterimine ev sahipliği yapacak. Filmin yıldız oyuncuları; Mert Fırat, Burcu Biricik ve Hazar Ergüçlü, özel gösterimden önce saat 15.30'da gerçekleşecek söyleşide hayranlarıyla buluşacak.