Optimum’da açık hava konserleri başlıyor.

Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilecek olan konserlerde, Türkiye’nin en ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşacak. İzmir Optimum peyzaj alanında düzenlenecek olan açıkhava konserlerinde geri sayım başladı. İzmirliler Temmuz’da Kurtalan Ekspres, Necati ve Saykolar, Astar ve Mary Jane ile müziğe doyacak.

Temmuz ayı boyunca gerçekleştirilecek konserlerde İzmir,Optimum’da yazın keyfini birbirinden özel konserler ile çıkaracak. Konserler Kurtalan Ekspres ile başlayacak. Efsane grup Kurtalan Ekspres 8 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Optimum peyzaj alanında sevenleri ile buluşacak. Yaklaşık iki saat boyunca hayranları ile hasret giderecek olan Kurtalan Ekspres kulakların pasını silecek. 16 Temmuz Pazar günü ise bu kez yine müthiş bir grup Optimum’da sahne alacak. Necati ve Saykolar saat 19.00 -21.00 saatleri arasında Optimum’da müzik keyfini zirveye taşıyacak.Temmuz ayı konserlerinde 22 Temmuz’da Astar saat 17:00-19.00, 29 Temmuz’da ise Mary Jane 19.00 - 21.00 saatleri arasında Optimum’da açık hava konseri verecek.