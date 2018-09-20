Ordu Bulvarı'na kesintisiz ulaşım geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, imar planında "yol" olarak görünmesine rağmen duvarla kapatılan ve Ordu Bulvarı'ndaki araç trafiğini kesintiye uğratan arsayı ulaşım aksı içine alıyor. 125 metrelik yeni bağlantı, Girne ve Bostanlı yönündeki trafiği rahatlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Şemikler'de Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nin bulunduğu bölgedeki trafik akışını rahatlatacak önemli bir çalışma başlattı. Ordu Bulvarı'nın devamı niteliğindeki Erdal Akkaya Sokak kesişiminden başlayan ve imar planında yol olarak görünen arsanın ulaşım aksı içine alınarak önemli bir ihtiyacın karşılanacağı bildirildi. Söz konusu arsanın 6274/1 Sokak'a bağlantısı için aradaki duvar yıkılırken, 100 kadar meyve ağacı da yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. 125 metre uzunluğunda ve 24,5 metre genişliğindeki Ordu Bulvarı'na ilave olacak yol, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nin bulunduğu bölgeden Girne ve Bostanlı yönüne gitmek veya bu bölgelerden kültür merkezine ulaşmak isteyen araçların ulaşımını rahatlatacak ve bölgedeki trafik akışını düzenleyecek.