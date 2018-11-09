Organ bağışı için açılan stantta kısa sürede 186 kişi bağışçı oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, hastane lobisinde açılan standa şimdiye kadar 186 organ bağışı toplandı.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Medical Park İzmir Hastanesi ve Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği yaptı. Bu kapsamda, hastanede bir stant açıldı. Organlarını bağışlayan insanlar hastane girişinde bulunan, "Bir İz Bırak Hayata" isimli panoya parmak izinlerini bırakarak kampanyaya destek verdi. Sosyal medya üzerinden de büyük ilgi gören etkinliğe; İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil ve Göztepeli hentbolcular da katılarak organ bağışında bulundu. Kampanyaya yine; Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba olmak üzere bir çok hastane çalışanı da organlarını bağışlayarak destek oldu. Şuana kadar ise 186 kişinin organlarını bağışladığı belirtildi.

Böyle organizasyonlarla organ bağışının daha da yüksek rakamlara ulaşacağını kaydeden Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, "Organ nakli çalışmalarına Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde organ koordinatörü olarak devam ediyoruz. İnsanlar kendilerinin veya bir yakınlarının başına geldiğinde bunu daha iyi anlıyorlar. Bildiğiniz üzere ben de 2005 yılında organ nakli olmak için İzmir'e geldim. Burada geçirdiğim başarılı bir operasyon neticesinde hayata bağlandım ve bu kent benim ikinci doğum yerim oldu. Dolayısıyla bu kente duyduğum minnetin bir sonucu olarak İzmir'e organ nakli yapılabilen modern bir hastane kazandırmayı hedefledim ve bu hedefime de ulaştım. Oluşturduğumuz bu tarz kampanyalar ile organ bağışında daha da yüksek rakamlara çıkacağımıza inanıyorum. İstatistiklere baktığımızda; Türkiye'de milyon nüfus başına 7 civarında donör sayısı gözüküyor. AB ülkelerinde ise bu oranlar 15-20 civarında. Bize düşen görev bu konuda farkındalık oluşturarak insanları bilinçlendirmek ve bu rakamlara ulaşmak hatta geçmektir" dedi.