Organ bağışı için pedal bastılar

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Organ Bağışınla Hayat Senin Ellerinde' sloganıyla MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi Kent Meydanı'ndan başlayan Gündoğdu Meydanı'na kadar süren bisiklet etkinliği düzenlendi. Bisiklet gruplarının destek verdiği programda kalabalık bir topluluk katıldı.

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi bir önemli sosyal sorumluluk projesine daha ev sahiplliği yaptı. İzmir Sağlık Müdürlüğü Organ Bağış Haftası etkinlikleri programı çerçevesinde bisiklet etkinliği düzenlendi. MaviBahçe Kent Meydanı'nda toplanan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bisiklet grupları üyelerinin katılımıyla kısa bir tören düzenlendi.

“Bağışta birinciyiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İzmir Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Müge Padır, vatandaşlarda organ bağışı farkındalığını artırmak ve organ bekleyen hastalara umut olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Hayat Senin Ellerinde isimli bir projemiz var. Tüm hastanelerimizde, ASM'lerde, lise ve üniversitelerimizde eğitimler veriyoruz, organ bağış çalışmaları yapılıyor. Bugün MaviBahçe Alışveriş Merkezi'nde bir etkinlik başlattık. İzmir, organ bağışında hep birinci. Bu birinciliğimizi kimseye kaptırmayacağız. Duyarlılıkları için İzmir ve Egelilere teşekkür ediyoruz” dedi. MaviBahçe AVM Müdürü Rauf Polat ise konuşmasında, “Böylesine önemli bir sosyal sorumluluk projesine sizlerle birlikte imza attığımız için çok mutluyuz” diye konuştu. Polat, konuşmasının ardından etkinlikleri düzenleyen Dr. Padır'a teşekkür ederek, çiçek hediye etti. Törenin ardından 200'e yakın bisiklet MaviBahçe'den Gündoğdu Meydanı'na doğru pedal bastı. Meydanda oluşturulan stantlarda organ bağışı hakkında bilgi verildi, bağış alındı.