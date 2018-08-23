Organ nakli bekleyen hastalara bayram hediyesi

Kurban Bayramı tatilinde de organ nakillerine devam eden merkezde 3 hastaya böbrek, 2 hastaya da karaciğer nakledildi.

Organ naklinde Türkiye’nin referans merkezi olan Ege Üniversitesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kurban Bayramı’nda da önemli başarılara imza attı. İzmir ve Denizli’de yaşamını yitiren 3 kişinin bağışlanan organları ile 5 hasta hayata tutundu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin organ naklinde bir referans merkezi olduğunu hatırlatan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Organ naklinde tüm branşlarda nakil yapabilen tek merkez olarak ülkemizin referans hastanesi durumundayız. Hastanemizde verilen sağlık hizmetinin yanı sıra devam eden klinik çalışmalar açısından da ülkemizde en çok klinik araştırma yapan kuruluşların başında geliyoruz. Hocalarımızın gece gündüz ve tatil demeden hastalarımıza şifa dağıtması ise bizleri gururlandırıyor. Kurban Bayramı’nda bizlere ve hastalarımıza bir bayram sevinci daha yaşattıkları için bu önemli operasyonlarda görev alan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesinin geleneğinde olan çalışma azmi ve insana verilen değerin bir örneğini daha yaşattılar. Organlarını bağışlayarak böylesine kutsal bir davranışta bulunan vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

EÜ Rektör Yardımcısı ve Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Kutsal Turhan ise merkezin, Türkiye’nin en eski ve büyük organ nakli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Turhan, merkezde karaciğer naklinin ilk olarak 1994 yılında başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Karaciğer nakli programımız yaklaşık 24 yıldır üniversitemizde başarıyla devam etmektedir. Yıllık yaklaşık 100 nakil sayısı ile ülkemizin önemli merkezlerinden biri konumundayız. Bu başarımızın yanında organ naklinin her alanında deneyimli bir kadroya sahibiz. Merkezimiz aynı zamanda bir eğitim üssü konumunda ve şu anda Türkiye’deki pek çok karaciğer nakli merkezinde Ege Üniversitesinden eğitim almış profesyoneller çalışıyor. Merkezimizi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın desteğiyle yakın gelecekte hem eğitim hem de hizmet anlamında ülkemizin ihtiyacını karşılar konuma getireceğiz. Bu çıtayı daha da yükselterek merkezimizi sağlık turizminin bir parçası yapacak ve yurt dışı hastalara da hizmet verebilecek donanıma ulaşacağız. Tüm bu çalışmalarımızın yanında organ naklinde bir ekol olan merkezimiz mesai sınırlaması olmadan çalışmalarını sürdürüyor. Son nakillerimizde de bu durumu göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Değerli hocalarımıza ve ekiplerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

"Organ naklinde tatil yok"

Merkezin Karaciğer Nakil Sorumlusu Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Zeytunlu da organ naklinin dünyadaki en büyük cerrahi operasyonları bünyesinde barındırdığını belirterek, "Organ naklinin ülkemiz için katma değer oluşturabilecek potansiyeli var. Biz çok çalışarak bu potansiyeli arttırmayı hedefliyoruz. Merkezimizin geleneği ve çalışan yapısı bu katma değeri üretebilecek donanıma sahip. Organ naklinde tatil, mesai, bayram hiçbir sınırlama olmadan sadece nakil ve hastanın sağlığına odaklanmış bir ekibiz" dedi.

Böbrek Nakil Sorumlusu Doç. Dr. Taylan Özgür Sezer de nakillerin başarılı geçtiğini söyledi. Doç. Dr. Sezer, "Bayram tatilinde organ nakli bekleyen hastalarımızı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada önemli olan konuların başında donörlerimizin ve ailelerinin duyarlılığı geliyor. Daha fazla hastayı sağlığına kavuşturmak için toplumumuzda organ nakli farkındalığının artmasını diliyoruz" diye konuştu.

Yıllardır nakil bekleyen hastalar bayram sevinci yaşadı

İzmir’de özel bir hastanede kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 47 yaşındaki erkek donörün karaciğeri ve 2 böbreği organ nakli bekleyen 3 hastaya nakledildi. Donörün karaciğeri 5 yıl önce karaciğer sirozu tanısı konulan Aynur Derici’ye (47) böbrekleri ise 19 yıldır diyaliz hastası olan Hatice Çakırsu’ya (61) ve 9 yıldır diyaliz hastası olan Ayşegül Çevik’e (42) nakledildi.

Yine İzmir’de özel bir hastanede vefat eden 68 yaşındaki erkek donörün karaciğeri, acil nakil ihtiyacı olan İsmail Mucık’a (59) nakledilirken Denizli’de beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden 49 yaşındaki kadın donörün böbreği ise 11 yıldır diyaliz hastası olan Meryem Tokkaş’a (41) nakledildi.

Kadavradan alınan nakillerle gerçekleştirilen operasyonlarda hastaların sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Hastalar, kendilerine ikinci hayatı sunan Ege Üniversitesi cerrahlarına ve operasyonlarda görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.